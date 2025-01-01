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У гитариста HATEBREED нашли опухоль



HATEBREED опубликовали следующее сообщение:



«Пошлите Wayne Lozinak слова поддержки!



Вечером 14 июня, находясь на фестивале Download, он почувствовал легкие симптомы, которые вызвали опасения по поводу возможного инсульта. Из чувства осторожности он обратился за медицинской помощью на следующий день по прибытии в Лилль, Франция. Пройдя компьютерную томографию в отделении скорой помощи, врачи обнаружили опухоль мозга, что привело к его немедленной госпитализации для дальнейшего обследования.



После тщательного 24-часового обследования, включая МРТ, было установлено, что опухоль является доброкачественной менингиомой — медленно растущим образованием, которое, вероятно, существовало в течение многих лет. Мы испытываем огромное облегчение от того, что диагноз оказался для него наилучшим из возможных исходов, учитывая обстоятельства.



В ближайшее время он вернется в США, чтобы подготовиться к операции и сосредоточиться на отдыхе и восстановлении. Его сила и стойкость остаются непоколебимыми, и он полон решимости вернуться в HATEBREED, как только сможет. Мы ценим всю любовь и поддержку со стороны поклонников, друзей и музыкального сообщества в это время.



Дальнейшие новости будут сообщаться по мере необходимости. Спасибо, что уважаете частную жизнь Wayne, пока он начинает свой путь к полному выздоровлению.



@mattbachandmusic возьмет на себя обязанности гитариста в туре, а басом теперь будет заниматься Karl @firstbloodrules Увидимся в пите!»











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