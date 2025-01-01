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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Hatebreed

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21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

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17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

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10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

17 фев 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур
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У гитариста HATEBREED нашли опухоль



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HATEBREED опубликовали следующее сообщение:

«Пошлите Wayne Lozinak слова поддержки!

Вечером 14 июня, находясь на фестивале Download, он почувствовал легкие симптомы, которые вызвали опасения по поводу возможного инсульта. Из чувства осторожности он обратился за медицинской помощью на следующий день по прибытии в Лилль, Франция. Пройдя компьютерную томографию в отделении скорой помощи, врачи обнаружили опухоль мозга, что привело к его немедленной госпитализации для дальнейшего обследования.

После тщательного 24-часового обследования, включая МРТ, было установлено, что опухоль является доброкачественной менингиомой — медленно растущим образованием, которое, вероятно, существовало в течение многих лет. Мы испытываем огромное облегчение от того, что диагноз оказался для него наилучшим из возможных исходов, учитывая обстоятельства.

В ближайшее время он вернется в США, чтобы подготовиться к операции и сосредоточиться на отдыхе и восстановлении. Его сила и стойкость остаются непоколебимыми, и он полон решимости вернуться в HATEBREED, как только сможет. Мы ценим всю любовь и поддержку со стороны поклонников, друзей и музыкального сообщества в это время.

Дальнейшие новости будут сообщаться по мере необходимости. Спасибо, что уважаете частную жизнь Wayne, пока он начинает свой путь к полному выздоровлению.

@mattbachandmusic возьмет на себя обязанности гитариста в туре, а басом теперь будет заниматься Karl @firstbloodrules Увидимся в пите!»






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