Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 94
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 54
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 94
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 54
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»

17 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

13 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

10 мар 2024 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью поговорил о песне «Mechanix», которая была прообразом песни METALLICA «The Four Horsemen», написанной в соавторстве с нынешним лидером MEGADETH Dave Mustaine и вошедшей в дебютный альбом METALLICA 1983 года «Kill 'Em All». Участники METALLICA написали новый текст и переименовали песню в «The Four Horsemen» после того, как Dave'a выгнали из коллектива. Трек «Mechanix» позже появился на дебютном альбоме MEGADETH 1985 года «Killing Is My Business... And Business Is Good!» :

«Dave написал эту песню до участия в METALLICA, насколько я понимаю. Он написал "Mechanix" целиком, а потом показал её участникам METALLICA. Они сохранили некоторые риффы и части его песен и создали свою версию. Потому что если вы послушаете демо METALLICA "No Life 'Til Leather", они сыграли "Mechanix" полностью, как это сделали MEGADETH. Единственная разница в том, что Гар [Самуэльсон, тогдашний барабанщик MEGADETH] сыграл шаффл-бит, а Lars сыграл по сути гитарный рифф на барабанах. Так что оба варианта хороши, они мне нравятся оба, но это были два разных стиля. Так что "Mechanix" была песней Dave'a, это точно. И он не считал, что это песня METALLICA, это была его песня. Насколько я понимаю — так мне сказал Dave — он принес её в METALLICA. И когда он ушёл, он забрал её с собой. В ней был его настрой. Я думаю, что другие песни были написаны совместно, или если он принёс их идеи в METALLICA, то они работали над ними вместе — "Metal Militia", "Phantom Lord", что бы ещё он ни написал, у меня сложилось впечатление, что это были композиции, созданные всей группой, тогда как "Mechanix" была полностью его песней — и текст, и музыка, — которую он принёс в METALLICA».

David отметил, что это довольно иронично, что возникли такие жаркие споры по поводу двух разных версий одного и того же трека:

«Я не знаю, была ли когда-нибудь в истории музыки песня — возьмём, к примеру, "Mechanix", которая, по сути, и есть "Mechanix", а "The Four Horseman" — производная от неё, поскольку они сотрудничали ещё во время пребывания Dave'a в группе, пытаясь переработать её в "The Four Horsemen". Так что, по сути, это две песни с двумя разными названиями, двумя разными текстами, но одинаковые по музыке, с двумя разными авторскими правами. И мелодии одинаковые. James изменил текст песни "The Four Horsemen", написав совершенно другие слова... Так что я не знаю, случалось ли такое в истории музыки... На самом деле сейчас, когда мы говорим об этом, даже странно, что это произошло. Конечно, как мы видим, эти споры продолжаются и по сей день».

Ellefson защитил позицию METALLICA, использовавшей музыку Mustaine на "Kill 'Em All":

«Когда ты работаешь на компанию, например, когда я работал на Peavey, мы создали фирменный бас David Ellefson. Но когда я ушёл, они убрали моё имя, а бас остался. Это компания Хартли Пиви, и я работал на него. Думаю, в METALLICA всё точно так же. Это группа Lars'a и James'a. И если ты в ней участвуешь и сочиняешь песни, то, что ты там создал, там и останется.

Всё это было до того, как я встретил Dave'a. Я познакомился с ним через шесть недель после того, как он ушёл из METALLICA. И для меня "No Life 'Til Leather" был первым знакомством с ними, и мне понравилось то, что я услышал... И это было не моё дело, но я сказал: "Чувак, тот факт, что эта группа выгнала тебя — ладно, это отстой, — но они использовали твои песни, они поставили твоё имя в выходных данных, и тебе заплатили. Это, блин, тройная победа, чувак".

Когда участников выгоняли из MEGADETH, их песни не использовали, не упоминали их авторство и не платили. Но что касается песни "Soldier On!" из последней пластинки MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", — я придумал текст и мелодию для неё, а потом мы с Dave'ом работали над ней вместе. Он изменил название на "Soldier On!", а потом, когда меня выгнали, он просто убрал мои слова, оставил песню себе и присвоил себе все заслуги. Он не заплатил мне и не упомянул моё имя. Так что, насколько я понимаю, Lars и James были довольно щедры по отношению к нему. Я смотрю на это и думаю: да, такого не было ни с кем из нас в MEGADETH. Но неважно. Это всё часть фольклора и легенды MEGADETH и METALLICA, я думаю... Можно рассматривать это как выходное пособие. У METALLICA не было денег в то время. Они были на мели. Они подписали контракт и записали свой альбом. Кто знал, что они вообще заработают деньги? То, что это альбом стал популярным, просто невероятно. Но такова специфика нашего жанра».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
20 июн DAVID ELLEFSON: «На том видео был член Dave’а!»
18 июн 2025
father
25 июн DAVID ELLEFSON: «На потерянном айфоне Hammet`a было видео, как мы с Dave`om дрочим» 

















просмотров: 99





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом