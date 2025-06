сегодня



DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью поговорил о песне «Mechanix», которая была прообразом песни METALLICA «The Four Horsemen», написанной в соавторстве с нынешним лидером MEGADETH Dave Mustaine и вошедшей в дебютный альбом METALLICA 1983 года «Kill 'Em All». Участники METALLICA написали новый текст и переименовали песню в «The Four Horsemen» после того, как Dave'a выгнали из коллектива. Трек «Mechanix» позже появился на дебютном альбоме MEGADETH 1985 года «Killing Is My Business... And Business Is Good!» :



«Dave написал эту песню до участия в METALLICA, насколько я понимаю. Он написал "Mechanix" целиком, а потом показал её участникам METALLICA. Они сохранили некоторые риффы и части его песен и создали свою версию. Потому что если вы послушаете демо METALLICA "No Life 'Til Leather", они сыграли "Mechanix" полностью, как это сделали MEGADETH. Единственная разница в том, что Гар [Самуэльсон, тогдашний барабанщик MEGADETH] сыграл шаффл-бит, а Lars сыграл по сути гитарный рифф на барабанах. Так что оба варианта хороши, они мне нравятся оба, но это были два разных стиля. Так что "Mechanix" была песней Dave'a, это точно. И он не считал, что это песня METALLICA, это была его песня. Насколько я понимаю — так мне сказал Dave — он принес её в METALLICA. И когда он ушёл, он забрал её с собой. В ней был его настрой. Я думаю, что другие песни были написаны совместно, или если он принёс их идеи в METALLICA, то они работали над ними вместе — "Metal Militia", "Phantom Lord", что бы ещё он ни написал, у меня сложилось впечатление, что это были композиции, созданные всей группой, тогда как "Mechanix" была полностью его песней — и текст, и музыка, — которую он принёс в METALLICA».



David отметил, что это довольно иронично, что возникли такие жаркие споры по поводу двух разных версий одного и того же трека:



«Я не знаю, была ли когда-нибудь в истории музыки песня — возьмём, к примеру, "Mechanix", которая, по сути, и есть "Mechanix", а "The Four Horseman" — производная от неё, поскольку они сотрудничали ещё во время пребывания Dave'a в группе, пытаясь переработать её в "The Four Horsemen". Так что, по сути, это две песни с двумя разными названиями, двумя разными текстами, но одинаковые по музыке, с двумя разными авторскими правами. И мелодии одинаковые. James изменил текст песни "The Four Horsemen", написав совершенно другие слова... Так что я не знаю, случалось ли такое в истории музыки... На самом деле сейчас, когда мы говорим об этом, даже странно, что это произошло. Конечно, как мы видим, эти споры продолжаются и по сей день».



Ellefson защитил позицию METALLICA, использовавшей музыку Mustaine на "Kill 'Em All":



«Когда ты работаешь на компанию, например, когда я работал на Peavey, мы создали фирменный бас David Ellefson. Но когда я ушёл, они убрали моё имя, а бас остался. Это компания Хартли Пиви, и я работал на него. Думаю, в METALLICA всё точно так же. Это группа Lars'a и James'a. И если ты в ней участвуешь и сочиняешь песни, то, что ты там создал, там и останется.



Всё это было до того, как я встретил Dave'a. Я познакомился с ним через шесть недель после того, как он ушёл из METALLICA. И для меня "No Life 'Til Leather" был первым знакомством с ними, и мне понравилось то, что я услышал... И это было не моё дело, но я сказал: "Чувак, тот факт, что эта группа выгнала тебя — ладно, это отстой, — но они использовали твои песни, они поставили твоё имя в выходных данных, и тебе заплатили. Это, блин, тройная победа, чувак".



Когда участников выгоняли из MEGADETH, их песни не использовали, не упоминали их авторство и не платили. Но что касается песни "Soldier On!" из последней пластинки MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!", — я придумал текст и мелодию для неё, а потом мы с Dave'ом работали над ней вместе. Он изменил название на "Soldier On!", а потом, когда меня выгнали, он просто убрал мои слова, оставил песню себе и присвоил себе все заслуги. Он не заплатил мне и не упомянул моё имя. Так что, насколько я понимаю, Lars и James были довольно щедры по отношению к нему. Я смотрю на это и думаю: да, такого не было ни с кем из нас в MEGADETH. Но неважно. Это всё часть фольклора и легенды MEGADETH и METALLICA, я думаю... Можно рассматривать это как выходное пособие. У METALLICA не было денег в то время. Они были на мели. Они подписали контракт и записали свой альбом. Кто знал, что они вообще заработают деньги? То, что это альбом стал популярным, просто невероятно. Но такова специфика нашего жанра».







