Кавер-версия MEGADETH от HEADLESS



HEADLESS представили видео на собственное прочтение композиции MEGADETH “I Thought I Knew It All” Feat. ANDY MARTONGELLI. Этот трек будет включен в выходящий 29 августа альбом Transitional Objects:



“Weightless”

“Losing Power”

“Fall To Pieces”

“Misery”

“Still My Thrill”

“Refugee”

“No One’s Waiting”

“I Thought I Knew It All” (Feat. Andy Martongelli)







