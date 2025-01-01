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Deep Purple

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Steven Wilson переделал Made In Japan DEEP PURPLE



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Спустя ровно 53 года, 15 августа группа DEEP PURPLE выпустит Made In Japan (Super Deluxe Edition) с Dolby ATMOS-миксами композиций, сделанных Steven'ом Wilson'ом и новыми миксами от Richard Digby Smith.

«Все полностью соответствует тому, что произошло в тот вечер», — говорит Steven. «В альбоме есть мощь и ощущение несдержанности, которые они так и не смогли передать в студии. Надеюсь, новый микс позволит вам почувствовать это еще больше».

Альбом будет доступен на 10 винилах, на 5CD+Blu-ray, а также на двойном виниле (В США он выйдет третьего октября).

MADE IN JAPAN (SUPER DELUXE EDITION)
5CD/1BR Track Listing

CD One: Original Album (2025 Steven Wilson Remix)
“Highway Star”
“Child In Time”
“Smoke On The Water”
“The Mule”
“Strange Kind Of Woman”
“Lazy”
“Space Truckin’”

CD Two: Osaka, August 15, 1972
“Highway Star”
“Smoke On The Water”
“Child In Time”
“The Mule” (Drum Solo)
“Strange Kind Of Woman”
“Lazy”
“Space Truckin’”

CD Three: Osaka, August 16, 1972
“Highway Star”
“Smoke On The Water”
“Child In Time”
“The Mule” (Drum Solo)
“Strange Kind Of Woman”
“Lazy”
“Space Truckin’”

CD Four: Tokyo, August 17, 1972
“Highway Star”
“Smoke On The Water”
“Child In Time”
“The Mule” (Drum Solo)
“Strange Kind Of Woman”
“Lazy”
“Space Truckin’”

CD Five: The Encores
“Black Night” (Osaka, August 15, 1972)
“Speed King” (Osaka, August 15, 1972)
“Black Night” (Osaka, August 16, 1972)
“Lucille” (Osaka, August 16, 1972)
“Black Night” (Tokyo, August 17, 1972)
“Speed King” (Tokyo, August 17, 1972)
Single Edits
“Black Night” (German Single Edit)
“Space Truckin’” (Mexican Single Edit)
“Smoke On The Water” (U.S. Single Edit)

Blu-ray
Made in Japan – Steven Wilson Atmos Mix




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