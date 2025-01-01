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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 78
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
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Styx

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|||| сегодня

STYX в акустике



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STYX исполнили в акустике недавно выпущенный сингл “Build And Destroy” — видео доступно ниже. Оригинальная композиция будет включена в альбом Circling From Above, выход которого запланирован на 18 июля




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