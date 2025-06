сегодня



STYX в акустике



STYX исполнили в акустике недавно выпущенный сингл “Build And Destroy” — видео доступно ниже. Оригинальная композиция будет включена в альбом Circling From Above, выход которого запланирован на 18 июля http://www.styxworld.com







