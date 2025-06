сегодня



Видео полного выступления SAVATAGE



Видео полного выступления SAVATAGE, состоявшегося 16 июня в O2 Shepherd’s Bush Empire, London, England, доступно для просмотра ниже:



“Welcome”

“Jesus Saves”

“Power Of The Night”

“Another Way”

“The Wake Of Magellan”

“This Is The Time (1990)”

“Strange Wings”

“The Storm”

“Turns To Me”

“Handful Of Rain”

“Chance”

“Starlight” / “I Am” / “Mozart And Madness”

“Dead Winter Dead”

“The Hourglass”

“Believe”

“Gutter Ballet”

“Edge Of Thorns”



Encore:

“Nothing Going On”

“Hall Of The Mountain King”







+0 -0



просмотров: 40