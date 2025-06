сегодня



Новое видео END IT



Pale Horse, новое видео END IT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Wrong Side of Heaven, релиз которого намечен на 29 августа на Flatspot Records:



1. Wrong Side of Heaven

2. Pale Horse

3. (SYBAU)

4. Billion Dollar Question

5. Cloutbusting

6. Life Sublime

7. Optical Delusions

8. I, Lament

9. Used 2 Be

10. Anti-Colonial

11. Future Without A Past

12. Disdain (U Mad)

13. Hookworm

14. Could You Love Me?

15. Empire's Demise







