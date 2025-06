сегодня



RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»



RICK HUNOLT в недавнем так ответил на вопрос, считает ли он, что его гитарный дуэт Gary Holt'ом является таким же культовым, как у METALLICA и SLAYER:



«Спасибо, чувак. Мы стояли у самых истоков, и, честно говоря, я не побоюсь сказать, что мы, вероятно, очень сильно вдохновили этих парней, всех тех, кого ты только что назвал. Но мы все вышли из одной и той же амёбы. ДНК была практически такой же, как и здесь, на Западном побережье, у этой небольшой группы гитаристов.



Играть в группе с Gary на протяжении 30–35 лет было круто. Мы уважали друг друга — и уважаем по сей день — очень сильно. Мы очень любим друг друга и навсегда останемся братьями. Безусловно. Он очень занятой парень. И я согласен — Gary Holt феноменальный автор риффов».



На вопрос о том, какая часть его работы в EXODUS была «вершиной» его карьеры с точки зрения игры на гитаре, Rick ответил:



«Если бы мне пришлось разложить все альбомы прямо перед собой и посмотреть на исполнение на каждом из них... Я бы выбрал "Tempo Of The Damned", если говорить об игре на соло- и ритм-гитаре. Потому что во время той записи я был по-настоящему больным человеком. Я чувствовал, что моё время с EXODUS подходит к концу. И это было разрушительно, чувак. И когда я возвращаюсь назад и слушаю те соло, то думаю: "Чёрт меня раздери". Я чувствовал боль. В своей душе я чувствовал боль. И некоторые из этих соло, на мой взгляд, просто одни из лучших, которые я когда-либо записывал. И поэтому я отметил бы "Tempo Of The Damned". В коммерческом плане я бы назвал "Fabulous Disaster", если говорить о коммерческом успехе с "Toxic Waltz" и туром "Headbangers Ball". А если говорить о новаторстве, то я бы назвал "Bonded By Blood". Есть разные категории, когда я смотрю на наш каталог и говорю: "Вот это да!"»







