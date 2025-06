сегодня



Видео полного выступления STYX



Видео полного выступления STYX, которое состоялось 13 июня в Toyota Pavilion At Concord, Concord, California, доступно для просмотра ниже:



The Grand Illusion



01. The Grand Llusion

02. Fooling Yourself (The Angry Young Man)

03. Superstars

04. Come Sail Away

05. Miss America

06. Man In The Wilderness

07. Castle Walls

08. The Grand Finale (with band introducions)



The Hits:



09. Rockin' The Paradise

10. Too Much Time On My Hands

11. Lady

12. Build And Destroy

13. The Best Of Times

14. Blue Collar Man (Long Nights)



Encore:



15. Mr. Roboto

16. Renegade







