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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 131
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Unleashed

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Что мотивирует музыкантов UNLEASHED?



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Вокалист UNLEASHED Johnny Hedlund в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что продолжает мотивировать его и коллег по коллективу на написание новой музыки:

«Ну, я не знаю, как остановиться. [Смеется]. Странно, ведь мне задавали этот вопрос много раз, а я до сих пор не знаю ответа.

Дело в том, что когда мы создали эту группу, я был молодым парнем. Мы основали ее в 1989 году, и я уже два года играл в NIHILIST, так что я начал играть дэт-металл в 87-м. Сейчас это уже около 400 лет назад [смеется] — по крайней мере, мне так кажется. Дело в том, что все, о чем мы тогда говорили, сводилось к тому, что «давайте поедем в гребаный тур, потрясем бошками и выпьем немного пива». Тогда не было плана выпустить 15 альбомов, но с годами мы поняли: «Чувак, мы действительно можем быть хороши в этом» [смеется], и мы просто продолжали. И до сих пор продолжаем. Раньше Anders [Schultz, барабанщик UNLEASHED] говорил мне: «Ну и что, черт возьми, мне делать, если я не буду этим заниматься?».

Прежде всего, это очень вдохновляет — создавать музыку и тексты, и нам это нравится. И, конечно, встречаться с людьми, по-прежнему трясти головой и пить пиво, встречаться со всеми друзьями, с которыми я встречался все эти годы, — вот что это такое, чувак. Нет ничего лучше. Так что, да, мы просто продолжаем двигаться вперед».




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