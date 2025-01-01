19 июн 2025



ASIA возвращается в новом составе



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой ASIA, в нынешний состав которой входят Geoff Downes, Virgil Donati, John Mitchell и Harry Whitley.



Downes: «ASIA очень рады, что недавно подписали новый контракт с Frontiers Music Srl. Лейбл оказывал нам верную поддержку на протяжении всего периода воссоединения ASIA в 2005-2015 годах, и теперь мы вступаем в новую захватывающую главу в 45-летней истории группы, выпустив ряд концертных альбомов, DVD и новый студийный альбом, релиз которого запланирован на 2026 год. Для группы это очень важное возвращение домой, и мы с нетерпением ждем долгого и плодотворного сотрудничества с ними в будущем. Следите за новостями!»



Mario de Riso, вице-президент по A&R и деловым вопросам Frontiers: «Я очень горд и рад, что лейблу удалось вернуть эту культовую группу. У нас, безусловно, были незавершенные дела, и благодаря этому потрясающему новому составу новая музыка ASIA теперь может стать реальностью. Это будет просто великолепно!»







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