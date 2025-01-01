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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 83
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
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Asia

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19 июн 2025 : 		 ASIA возвращается в новом составе

29 май 2023 : 		 Вышел новый винил ASIA

16 янв 2023 : 		 Концертное видео ASIA

10 фев 2022 : 		 ASIA отметят двойной юбилей

31 янв 2022 : 		 ASIA отметят 40-летний юбилей

14 окт 2021 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет осенью

28 апр 2021 : 		 ASIA выпустит бокс-сет летом

30 янв 2019 : 		 LOU GRAMM исполнил песни FOREIGNER с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

27 фев 2017 : 		 Концертное видео ASIA

31 янв 2017 : 		 Скончался фронтмен ASIA

9 дек 2016 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет зимой

9 май 2015 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в июле

5 янв 2015 : 		 GUTHRIE GOVAN объяснил причины своего ухода из ASIA

18 июн 2014 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в августе

28 фев 2014 : 		 EPK от ASIA

24 фев 2014 : 		 Новое видео ASIA

11 фев 2014 : 		 Новый альбом ASIA выйдет в марте

26 авг 2013 : 		 Группа ASIA выступит с оркестром

23 мар 2013 : 		 ASIA представили нового гитариста

11 янв 2013 : 		 ASIA объявили имя нового гитариста

10 янв 2013 : 		 STEVE HOWE ушел из ASIA

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз ASIA выйдет в ноябре

13 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома ASIA

23 апр 2012 : 		 ASIA выпустит новый альбом в оригинальном составе

4 сен 2010 : 		 Новый DVD/CD ASIA выйдет в октябре

13 мар 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ASIA
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|||| 19 июн 2025

ASIA возвращается в новом составе



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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой ASIA, в нынешний состав которой входят Geoff Downes, Virgil Donati, John Mitchell и Harry Whitley.

Downes: «ASIA очень рады, что недавно подписали новый контракт с Frontiers Music Srl. Лейбл оказывал нам верную поддержку на протяжении всего периода воссоединения ASIA в 2005-2015 годах, и теперь мы вступаем в новую захватывающую главу в 45-летней истории группы, выпустив ряд концертных альбомов, DVD и новый студийный альбом, релиз которого запланирован на 2026 год. Для группы это очень важное возвращение домой, и мы с нетерпением ждем долгого и плодотворного сотрудничества с ними в будущем. Следите за новостями!»

Mario de Riso, вице-президент по A&R и деловым вопросам Frontiers: «Я очень горд и рад, что лейблу удалось вернуть эту культовую группу. У нас, безусловно, были незавершенные дела, и благодаря этому потрясающему новому составу новая музыка ASIA теперь может стать реальностью. Это будет просто великолепно!»




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