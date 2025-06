сегодня



Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»



CHARLIE BENANTE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил финальное шоу BLACK SABBATH, которое намечено на пятое июля. В ответ на вопрос о том, что все увидят, он сказал:



««У меня такой же вопрос:" Что я увижу?" Я знаю, что запланировали Anthrax и Pantera. Но по большому счёту это нечто вроде благодарности за тот фундамент, который они заложили для всех нас, и мы действительно ценим то, чего они достигли и что создали. Потому что когда мы росли, у Black Sabbath был мистический имидж — мы не знали, шутили они или были серьёзными. Тогда никто не знал, серьёзно ли они относятся ко многим вещам. Когда они только начинали, тяжёлого металла ещё не было, это называлось кислотным роком. А потом всё это превратилось в тяжёлый металл. Но эти ребята были очень джазовыми. На первых пластинках много джазовых элементов, особенно ударные Билла Уорда. Именно риффы Айомми вырывались из колонок и воздействовали на слушателя. Они создали то, чего никому не удавалось с тех пор».



Можете ли вы рассказать, сколько времени на сцене будет у Anthrax и Pantera 5 июля?



«Думаю, Anthrax сыграют три или четыре песни, а Pantera — ещё несколько. По крайней мере, на данный момент расклад такой».



Говорят, что каждая группа исполнит по одной песне Black Sabbath.



«Да. Pantera уже делали это. А Anthrax исполнили "Sabbath Bloody Sabbath" ещё в 1986-м. Pantera включили "Planet Caravan" в альбом "Far Beyond Driven". После этого они сыграли "Electric Funeral" и "Hole In The Sky". Так что, я думаю, все, кто будут участвовать в мероприятии, должны быть там. На это есть причина. Это шоу — как встреча людей с Папой Римским».







