Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 125
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 125
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



21 июн 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»

18 июн 2025 : 		 Трейлер финального шоу BLACK SABBATH

16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

25 май 2025 : 		 DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»

23 май 2025 : 		 GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH

22 май 2025 : 		 IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»

13 май 2025 : 		 ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH

2 май 2025 : 		 STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH

27 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH

15 апр 2025 : 		 Музыканты ANTHRAX признаются в любви к BLACK SABBATH

3 апр 2025 : 		 SHARON OSBOURNE хочет запустить голограм-шоу BLACK SABBATH. Как ABBA

29 мар 2025 : 		 Музыканты BLACK SABBATH о юбилее Sabotage

26 мар 2025 : 		 £16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH

17 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH

16 мар 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH

4 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»

14 фев 2025 : 		 Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет

11 фев 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH

5 фев 2025 : 		 METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH

24 дек 2024 : 		 Концертное видео JAZZ SABBATH

19 дек 2024 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик ANTHRAX/PANTERA о финальном шоу BLACK SABBATH: «Это как встреча людей с Папой Римским»



zoom
CHARLIE BENANTE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил финальное шоу BLACK SABBATH, которое намечено на пятое июля. В ответ на вопрос о том, что все увидят, он сказал:

««У меня такой же вопрос:" Что я увижу?" Я знаю, что запланировали Anthrax и Pantera. Но по большому счёту это нечто вроде благодарности за тот фундамент, который они заложили для всех нас, и мы действительно ценим то, чего они достигли и что создали. Потому что когда мы росли, у Black Sabbath был мистический имидж — мы не знали, шутили они или были серьёзными. Тогда никто не знал, серьёзно ли они относятся ко многим вещам. Когда они только начинали, тяжёлого металла ещё не было, это называлось кислотным роком. А потом всё это превратилось в тяжёлый металл. Но эти ребята были очень джазовыми. На первых пластинках много джазовых элементов, особенно ударные Билла Уорда. Именно риффы Айомми вырывались из колонок и воздействовали на слушателя. Они создали то, чего никому не удавалось с тех пор».

Можете ли вы рассказать, сколько времени на сцене будет у Anthrax и Pantera 5 июля?

«Думаю, Anthrax сыграют три или четыре песни, а Pantera — ещё несколько. По крайней мере, на данный момент расклад такой».

Говорят, что каждая группа исполнит по одной песне Black Sabbath.

«Да. Pantera уже делали это. А Anthrax исполнили "Sabbath Bloody Sabbath" ещё в 1986-м. Pantera включили "Planet Caravan" в альбом "Far Beyond Driven". После этого они сыграли "Electric Funeral" и "Hole In The Sky". Так что, я думаю, все, кто будут участвовать в мероприятии, должны быть там. На это есть причина. Это шоу — как встреча людей с Папой Римским».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 46





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом