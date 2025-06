19 июн 2025



Видео полного выступления KING DIAMOND



Видео полного выступления KING DIAMOND, состоявшегося 16 июня в Alcatraz, Milan, Italy, доступно для просмотра ниже:



01. Arrival

02. A Mansion in Darkness 6:51

03. Halloween 11:33

04. Voodoo 15:56

05. "Them" 20:48

06. Spider Lilly 23:33

07. Two Little Girls 28:24

08. Sleepless Nights 31:07

09. Out From The Asylum 36:17

10. Welcome Home 37:47

11. The Invisible Guests 42:23

12. The Candle 47:31

13. Masquerade Of Madness 54:10

14. Eye Of The Witch 58:19

15. Burn 1:02:33

16. Abigail 1:06:17







