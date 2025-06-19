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*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 83
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
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King Diamond

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19 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

13 июн 2025 : 		 ANDY LA ROCQUE: «Мы надеемся, что до рождества успеем записать альбом KING DIAMOND»

5 июн 2025 : 		 Группа KING DIAMOND открыла европейский тур

18 май 2025 : 		 KING DIAMOND: «Я должен быть уверен, что у меня лучший материал!»

13 май 2025 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Мы должны закончить до фестивалей»

9 фев 2025 : 		 У KING DIAMOND есть целых десять песен

17 дек 2024 : 		 Новое видео KING DIAMOND

15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

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1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»
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|||| 19 июн 2025

Видео полного выступления KING DIAMOND



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Видео полного выступления KING DIAMOND, состоявшегося 16 июня в Alcatraz, Milan, Italy, доступно для просмотра ниже:

01. Arrival
02. A Mansion in Darkness 6:51
03. Halloween 11:33
04. Voodoo 15:56
05. "Them" 20:48
06. Spider Lilly 23:33
07. Two Little Girls 28:24
08. Sleepless Nights 31:07
09. Out From The Asylum 36:17
10. Welcome Home 37:47
11. The Invisible Guests 42:23
12. The Candle 47:31
13. Masquerade Of Madness 54:10
14. Eye Of The Witch 58:19
15. Burn 1:02:33
16. Abigail 1:06:17




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19 июн 2025
L
LU---
неплохо!
19 июн 2025
Nord61
LU---, неплохо... Для чувака, которому на днях стукнуло 68 - он офигенно звучит. 

















просмотров: 235





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