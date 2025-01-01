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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 125
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Lita Ford

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LITA FORD о сотрудничестве с DORO



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LITA FORD в интервью TotalRock обсудила будущий студийный альбом и сказала, что у нее уже есть название:

«Да, есть (смеется). Но я жду, пока мы подпишем контракт с рекорд-лейблом. И как только это произойдёт, я смогу вам всё рассказать».

Насчёт того, когда поклонники могут ожидать выхода альбома, она сказала:

«Я не знаю. Надеюсь, скоро. Скрестим пальцы. Мы работаем над этим».

Ford рассказала, что альбом автобиографичен:

«Мне пришлось прожить его, прежде чем я смогла его сочинить. Звучит немного жутковато, но это очень круто. Это мрачная сказка, а-ля — не знаю — а-ля "Шрек". А я люблю "Шрека". Не знаю, знакомы ли вы с фильмами о Шреке. В альбоме нет зелёных человечков или чего-то подобного, и нет огров. А людоеды, я думаю, там есть».

По словам Lita, в её новый альбом войдёт совместная работа с DORO.

«Песня ждёт своего выхода. И я умираю от нетерпения. Это так здорово. Это не баллада и не быстрая песня. Это очень мощная среднетемповая композиция. И она доведёт вас до слёз».

Что касается того, как появилась песня с Doro, она сказала:

«Когда я встретила Doro, она получала награду в Лос-Анджелесе, и она сказала мне: "Lita, мы должны записать песню вместе". И я ответила: "У меня есть кое-что. У меня есть для неё название". Потому что иногда ты просто хватаешься за название и даже не знаешь почему. Просто это звучит потрясающе. И я записала его в свою маленькую книжку названий. А вскоре после этого появилась Doro и сказала: "Давай сочиним что-нибудь". И у меня появилось название. Так что я взялась за дело и написала песню. Doro не участвовала в сочинении, но она отлично её спела. Так что для меня было большой честью снова работать с ней».

Ford также рассказала, что её новый альбом будет содержать совместную работу с певцом/автором/продюсером Jean Beauvoir (CROWN OF THORNS, PLASMATICS):

«Jean как члeн семьи, потому что мы вместе выросли в эпоху панк-рока, он из PLASMATICS, а я из THE RUNAWAYS. Иногда просто оказываешься в нужное время в нужном месте с нужными людьми. И мы с Жаном написали эту песню вместе. И да, это волшебство. Это дуэт, но продюсирует его Жан, и он отлично справился. Это волшебная, чудесная песня».






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