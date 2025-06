сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»



M. SHADOWS в недавнем интервью спросили, откуда у него и его коллег по группе AVENGED SEVENFOLD берется стремление «отказываться быть скучными» и постоянно бросать вызов своим фэнам и слушателям своим творчеством:



«Я не знаю, откуда это берется. Это просто что-то такое, что ты не можешь понять. Я просто знаю, что когда я просыпаюсь утром, я хочу быть в восторге. Я хочу встать и работать над тем, над чем я хочу работать, а потом я хочу показать это миру. Я думаю, [когда в 2016 году вышел альбом AVENGED SEVENFOLD] «The Stage», мы говорили о темах, которые до сих пор буквально не были актуальны. Мы говорили об искусственном интеллекте, нанотехнологиях, о Большом взрыве, парадоксе Ферми и исследованиях. Мы говорили обо всех этих вещах, которые буквально пролетели мимо ушей людей, когда он вышел. А теперь все говорят: "Боже мой. Вы, ребята, были..." Но я думаю, это объясняется тем, что мы были на передовой того, что, по нашим ощущениям, происходило, и это вдохновило нас написать об этом. А потом просто нужно время. Точно так же, как я думаю, когда мы провели VR-концерт в 2023 году или когда оно там было, возможно, до 2030 года все будут делать такие концерты, но наш все еще будет доступен, чтобы вернуться к нему.



Эти вещи не исчезнут, они чрезвычайно убедительны и являются новыми средствами, которые можно по-настоящему освоить. Я объяснял это кому-то на днях: мол, наше представление о музыке настолько вестернизировано... Вспомните THE BEATLES: они сидели с двумя стереоколонками, и все начали возиться с барабанами, Пол [Маккартни] собирается встать сюда, потом [Джон] Леннон — сюда, а потом мы поставим вокал сюда. И они возились с двумя колонками. Теперь у нас есть Atmos, у нас есть VR, у нас есть Surround Sound, у нас есть все эти возможности. И мы говорили об этом на мероприятии по VR — что будет написано? Как музыка вписывается во все эти новые технологии? Ведь мы больше не сидим и не смотрим на две колонки. И когда это изменится, изменится и искусство. Искусство изменилось с появлением THE BEATLES из-за стерео, потому что теперь была возможность делать странные вещи, верно? А потом мы просто жили с этим 40, 50 лет, и вот что получается. Но все изменится. Spotify не будет существовать вечно. Будет что-то другое.



Технологии сейчас развиваются так быстро, что не успевает что-то созреть, как оно уже заканчивается, потому что появляется следующее. Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью. Поэтому нам просто нравится держаться на грани. Когда что-то заставляет наши тела говорить: «Да, это чертовски круто», — мы идем и делаем. И мы делаем это, выкладываем и не беспокоимся об этом. Теперь мы переходим к следующей задаче. Потому что пока вы перевариваете это и беспокоитесь о том, каким будет последний альбом [AVENGED SEVENFOLD 2023 года] «Life Is But A Dream...», мы в этот момент находимся совершенно в другом пространстве. Мой мозг сейчас находится где-то очень далеко от этого альбома. Но все равно есть люди, которые сейчас воспринимают этот альбом и говорят: "Теперь я понял. Я врубился"».







