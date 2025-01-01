19 июн 2025



Вокалист KISS о первом прощальном



PAUL STANLEY в интервью "The Magnificent Others" вспомнил о первом прощальном туре KISS, состоявшемся в 2000-2001 года:



«К сожалению, начались те же проблемы, что и раньше. Я надеялся, что всё будет идеально, и мы сможем снова работать вместе. Я думал, что все выучили свои жизненные уроки, и мы вместе уйдём в закат, занимаясь музыкой. Этого не произошло. Так что это был очень напряжённый и разочаровывающий процесс, но ещё более напряжённым было то, что происходило на сцене, потому что для меня это самое главное. Надо оставлять все свои проблемы за сценой. Бывали моменты, когда люди в группе могли не разговаривать, но мы выходили на сцену, обнимались, отлично проводили время и извлекали из этого максимум пользы. Всё, что происходит за пределами сцены, — это бонус. Так что всё было очень напряжённо — мы не знали, как мы будем выступать каждый вечер из-за потворства определённых людей своим слабостям. А это невесело».



Он также рассказал, почему отношения внутри группы испортились до такой степени:



«Всё происходит постепенно. Я бы не сказал, что в большинстве случаев происходит падение с обрыва... Просто, к сожалению, произошёл разрыв, а когда мы только собрались, такого не было. Для меня было ощущение предвкушения и радости от того, что мы снова соберёмся вместе и наверстаем всё, что было упущено за это время. И некоторые говорили: "Я действительно облажался. Я больше никогда так не поступлю. Я очень благодарен, что нахожусь здесь". Таким был настрой. А со временем получилось так: "Ты сказал, что больше не будешь этого делать. А ты это делаешь". Обиды, которые, как мне кажется, были в самом начале, вернулись. Я думаю, что, возможно, то, что беспокоило людей раньше, стало беспокоить их снова, и, возможно, у них было — скажем так — искажённое или неточное представление о том, кем они были.



Все участники первоначального состава группы были важны для её создания. Но когда вы находитесь в машине, только один человек может вести её. Все могут быть в одной машине, но нельзя, чтобы все держали руки на руле, потому что в конечном итоге люди начинают тянуть руль на себя, потому что каждый хочет делать что-то своё. Так что это снова стало политикой, к сожалению, иногда один хочет одного, а другой хочет чего-то ещё».



На вопрос ведущего, относится ли он к тем исполнителям, которые отдаются ощущениям на сцене, или же он внутренне рефлексирует, Paul ответил:



«Когда я на сцене, я проживаю этот момент. И в моей жизни нет ничего, что могло бы занять это место или конкурировать с этим. Я знаю, что такое находиться перед 20, 50, сотней тысяч людей, которые пришли посмотреть на тебя. От этого исходит такое невероятное количество силы, а также благодарности, восхищения, положительного отклика и обратной связи с тем, что ты создал и во что ты изначально верил».



Он вспомнил о настроениях KISS в первые дни реюнион-тура в 1996 году:



«Можно сказать, что жизнь коротка. Но я дошёл до того момента, когда подумал: "Не знаешь, когда кому-то в голову прилетит пуля. Не знаешь, когда кто-то исчезнет. Давайте сделаем это, пока мы ещё живы". И мы это сделали. Это было очень захватывающе и в то же время мы ощущали неопределённость, потому что мы привыкли... Мы с Gene'ом никогда не прекращали играть. Так что, думаю, возможно, наши навыки были чуть более отточенными, и нами была проделана определённая работа, потому что воспоминания людей со временем тускнеют. Мы должны были создать шоу, о котором люди бы подумали, что видели, а не то, которое они видели на самом деле. Если вы посмотрите на фотографии KISS "Alive!" или даже KISS "Alive II", то вы увидите, что осветительная система была довольно слабой, но по сравнению со всеми остальными она была потрясающей. Поэтому мы должны были вернуться и поднять планку, которая сейчас была бы на современном уровне, но сделать всё ещё лучше. И мы должны были стать теми, кем мы были. И я думаю, что безграничные возможности группы, если так можно выразиться, всегда заключались в том, что мы были вне времени, а это мощная штука. Если вы видите группу 30, 40 или 50 лет назад, они выглядят одинаково. Ну а мы, может, и не выглядим так же вблизи, но мы можем выглядеть как группа, а для этого нужно работать. Поэтому всем сказали, что они должны заниматься спортом, и мы купили для всех тренажёры, потому что мы должны быть такими, какими нас запомнили люди. Мы не хотели выйти на сцену, чтобы кто-то сказал: "О Господи. Надень куртку". Никто не хочет видеть толстую рок-звезду в трико. Это не самое приятное зрелище».



Paul рассказал, что во время прощального тура KISS он был несчастен:



«Качество исполнения было непостоянным. Некоторые выступления были ужасными, не было никакого чувства товарищества или радости от того, что мы делали».



Stanley объяснил, что, хотя плохие отзывы обычно его не беспокоят, но в данном случае он был с ними согласен:



«Одно дело, когда ты думаешь: "Они ничего не понимают" или напрасно критикуют то, что ты делаешь, но совсем другое дело, когда ты читаешь что-то и думаешь: "Это правильно, и я действительно недоволен". Так что я почувствовал: "Давайте слезем с этой лошади. Давайте просто пристрелим её". Это противоречило всему, во что мы всегда верили, а именно тому, что группа важнее, чем мы все по отдельности».







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