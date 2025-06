сегодня



Новая песня UNLEASHED



Hold Your Hammers High!, новая песня UNLEASHED, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома Fire Upon Your Lands, релиз которого намечен на 15 августа на Napalm Records:



01. Left For Dead

02. A Toast To The Fallen

03. The Road To Haifa Pier

04. War Comes Again

05. Fire Upon Your Lands

06. Loyal To The End

07. Midjardarhaf

08. Hail The Varangians!

09. To My Only Son

10. Hold Your Hammers High!

11. Unknown Flag







