сегодня



Концертное видео STEVE HACKETT



11 июля состоится релиз нового концертного альбома STEVE HACKETT ‘The Lamb Stands Up Live At The Royal Albert Hall’, фрагмент из которого, ‘Fly On A Windshield’, доступен для просмотра ниже:







+0 -0



просмотров: 116