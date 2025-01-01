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Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»



Mark Osegueda в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, что спустя сорок лет заставляет его и коллег по группе продолжать:



«Это любовь к музыке. Все просто и понятно. И вы рождаетесь в ней, если хотите знать мое мнение. Музыка захватила меня в столь юном возрасте, и это то, что двигало мной всю мою жизнь. И как только я почувствовал ее вкус и понял, что это способ добиться успеха в жизни, именно это всегда двигало мной. И именно это. И это сообщество. Это жанр, который не поймет никто, кто не является его частью. Он не похож ни на один другой. Оно очень благосклонно. Конечно, есть дружеская конкуренция, но я думаю, что она порождает лучшее во всех исполнителях и всех авторах песен, в этом типе музыки. Это здорово».







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