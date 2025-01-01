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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 125
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 125
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
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Death Angel

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21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни

1 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL готовы к студии

3 июн 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING

13 апр 2024 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

6 апр 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике

27 мар 2024 : 		 DEATH ANGEL продолжат работать над альбомом без вокалиста

13 мар 2024 : 		 Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?

7 мар 2024 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом

28 янв 2024 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

12 янв 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA

27 дек 2023 : 		 Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра

25 дек 2023 : 		 DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES

14 дек 2023 : 		 Стрим рождественского шоу DEATH ANGEL

29 окт 2023 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках

31 июл 2023 : 		 DEATH ANGEL медленно работают над новым материалом

27 янв 2023 : 		 DEATH ANGEL начали работу над новым материалом

10 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL
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Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»



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Mark Osegueda в интервью Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, что спустя сорок лет заставляет его и коллег по группе продолжать:

«Это любовь к музыке. Все просто и понятно. И вы рождаетесь в ней, если хотите знать мое мнение. Музыка захватила меня в столь юном возрасте, и это то, что двигало мной всю мою жизнь. И как только я почувствовал ее вкус и понял, что это способ добиться успеха в жизни, именно это всегда двигало мной. И именно это. И это сообщество. Это жанр, который не поймет никто, кто не является его частью. Он не похож ни на один другой. Оно очень благосклонно. Конечно, есть дружеская конкуренция, но я думаю, что она порождает лучшее во всех исполнителях и всех авторах песен, в этом типе музыки. Это здорово».




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