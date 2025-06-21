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*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
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Megadeth

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Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»



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STEVE DIGIORGIO в недавнем интервью вновь коснулся сотрудничества с MEGADETH:

«Я был не настолько наивен, чтобы думать, что могу прийти и заново изобрести MEGADETH. Я знал строгие правила. Я переделывал то, что они уже сделали. Было много всего, к чему я готовился, но я старался быть профессионалом и просто делать своё дело. Поэтому было немного неожиданно, когда Dave Mustaine сказал: "Знаешь, вот этот кусок нужно немного оживить. Что ты можешь предложить? Покажи мне что-нибудь. Сыграй что-нибудь". И так было несколько раз. А я изначально взял на себя обязательство просто рисовать по номерам и делать это красиво. И он был спокоен. Была некоторая гибкость. Да, это было здорово. Как я уже сказал, границы были очень узкими. Всё уже было готово. Это MEGADETH. У них есть своя формула.

Я поработал медиатором, чтобы убедиться, что у меня получится тот звук, к которому они привыкли. Я использовал и пальцы, и медиатор, но большую часть времени играл медиатором. И Дэйв был крут, потому что когда он играл быстро, я хорошо это чувствовал и мог поддержать. Но когда струна пропускалась, я прямо говорил ему: "Я не смогу здесь сыграть". И пока это звучало хорошо, всё было в порядке. Не было никаких правил. Так что если мне требовалось сделать какую-то техничную вещь пальцами, и она звучала хорошо, он соглашался, но время от времени он говорил: "А ты можешь попробовать это с медиатором?" А я отвечал: "Чувак, я не очень хорошо владею этой штукой, и мне придётся сделать несколько попыток, чтобы довести этот кусок до совершенства". А он посмотрел на меня и сказал: "Вот что в тебе достойно восхищения. Ты пришёл к нам, почти не умея играть медиатором, и вот ты взял его в руки и, чёрт возьми, зажигаешь. Уделяй этому столько времени, сколько тебе нужно. Это потрясающе. Я наблюдаю, как ты растёшь как музыкант".

Я знаю, что среди басистов иногда случаются споры — играть пальцами или медиатором. По мне лучше использовать то, что помогает в работе. И мне нравится использовать медиатор. Когда SADUS играли, я выбирал песню в сетах, чтобы просто побаловаться. Я делаю это с TESTAMENT каждый вечер, так что я не был против этого. Поэтому, когда позвонили из MEGADETH, я подумал: "Ну вот, началось. Мне стоит привыкнуть к игре медиатором"... Так что вопрос заключался в максимальной экономии ресурсов, чтобы всё получилось. Но, учитывая всё это, он всё равно давал мне возможность подкинуть ему несколько идей и поделиться ими друг с другом. Иногда мы даже откладывали инструменты и просто разговаривали друг с другом: "Попробуй это и это". И этот процесс оказался более творческим и гибким, чем я думал, и это был крутой опыт».

На вопрос о том, не было ли у него разговоров с Ellefson'ом о его работе над "The Sick, The Dying... And The Dead!", Steve ответил:

«Я беседовал с ним. Я встретился с ним один на один. Мы гастролировали по Европе — TESTAMENT и VOIVOD гастролировали по Европе, и мы взяли с собой DIETH на пару концертов в качестве группы поддержки. Саундчек был закончен, люди ушли поесть или ещё куда, и в зале стало очень тихо. И я сказал: "Dave, иди сюда". Я закрыл дверь и сказал: "Скажи мне, что ты ощущаешь? Я здесь. Что случилось?" Я видел, как он прошёл через этот скандал, и он прошёл через это как чемпион. Он воспринял свой уход из группы с достоинством, и он рассказал мне, как он всё это воспринял, у него была улыбка на лице, и он не сказал ничего плохого. Он всегда поддержит, он чертовски позитивный. Я был готов ко всему, и у нас получился просто офигенный разговор. Мы очень быстро обсудили, что я заменил его басовые треки, а потом стали обсуждать всё подряд: "А как насчёт техника Дэйва Брайана? Он классный парень". — "Да. А ты ходил в тот ресторан на соседней улице?" — "Да". И это превратилось в своего рода товарищество. Так что я был рад, что сделал это... Даже в такой неловкой ситуации он думал о будущем. И я воодушевился после этого разговора. Ему многое пришлось пережить, а я пришёл и перезаписал его партии. Но с момента его ухода из группы до моего прихода прошёл большой промежуток времени. Это произошло не так быстро. Так что в его сознании всё закончилось и он ушёл. А потом появились новости о замене басовых партий, и он услышал обо мне через ребят из TESTAMENT. Так что нам не пришлось зарывать топор войны или что-то в этом роде. Он чертовски приятный человек. Было круто наконец-то встретиться с ним, потому что я знаю, что мои коллеги из TESTAMENT — Chuck и Alex — играли с ним в METAL ALLEGIANCE, и они очень дружны, и мы должны были узнать друг друга, потому что наши группы постоянно пересекаются. Так что это было очень здорово».




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21 июн 2025
rassol
А тут писали, что кроме как на Дарксайде никто не помнит Эллефсона как дрочилу. 

















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