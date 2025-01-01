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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 78
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Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»



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Andi Deris в недавнем интервью обсудил новую пластинку "Giants & Monsters", релиз которой намечен на 29 августа. В частности у него спросили, испытывал ли он и его коллеги какое-то давление при создании альбома:

«В отношении предыдущего альбома — да. При работе над этой пластинкой лично я не чувствовал никакого давления, потому что я думаю, что мы доказали всё, если мы вообще что-то должны были доказать, на предыдущем альбоме. Так что это было, пожалуй, самое ожидаемое. Я думаю, это был хороший альбом. То, что в нескольких странах он стал номером один, ещё не означает, что это хороший альбом. Но люди не были особо любопытными и всё равно купили его. Так что лично я не чувствовал никакого давления в отношении предстоящего альбома».

Когда интервьюер отметил, что в этот раз процесс, вероятно, был «более расслабленным», Andi уточнил:

«Я бы не сказал, что расслабленный, но на плечи не давила необходимость что-то доказывать. Всё уже было доказано. Мы просто вернулись к своему хобби — сочиняли песни, получали от этого удовольствие, и я думаю, что это рецепт хорошего альбома, если вы спросите меня об этом».

На вопрос о том, не повлияли ли гастроли HELLOWEEN в поддержку предыдущего альбома на звучание новых песен, Deris ответил:

«В моём случае — возможно, потому что мы говорили об этом несколько часов назад, и я подумал, что это очень интересно, потому что возник вопрос, как нам приходят в голову идеи. Было придумано название "Giants & Monsters", которое звучит немного комично, но в конце концов это очень глубокая тема, потому что мы говорим о гигантах, которыми мы могли бы стать, и о монстрах, с которыми нам приходится бороться в нашей жизни снова и снова.

Как мне кажется, у нас было больше мотивации при создании нового альбома. По крайней мере, мне это напомнило мои ранние годы, когда я начинал как автор песен и занимался этим, потому что мне нравилось это делать, и я не знал, будет ли кто-нибудь когда-нибудь слушать это, потому что я записывал всё на кассету. У меня было два магнитофона, и когда я записывал на один из них, нужно было петь или играть на гитаре, а на другой записывать другой инструмент. Так что в конце концов приходилось делать дубли шесть-семь раз, с ужасным качеством и большим количеством шума, но музыку можно было расслышать. И я очень гордился, когда закончил работу над своей песней. Это всё равно была моя первая песня, пусть и с шумом, плохого качества, но я никогда не забуду то чувство, когда я создал свою первую песню. Единственным человеком, который слушал её, был я сам. Я гордился собой, мне нравилось то, что я сделал, и я хотел, чтобы это продолжалось снова, снова и снова. И сейчас это ощущение вернулось. Я ощущал, что никто не заставляет меня сочинять много песен, потому что в группе много тех, кто может написать отличные песни. Так что я был очень рад, что на меня не давил груз ответственности».




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