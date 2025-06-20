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Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»



Amy Lee в недавнем интервью спросили, как в составе EVANESCENCE оказалась Emma Anzai из SICK PUPPIES, на что она ответила:



«Я являюсь её поклонницей уже миллион лет. По-настоящему мы познакомились в 2007 году. Мы знали друг друга вечность. Тогда мы гастролировали вместе в одном туре. SICK PUPPIES выступали перед нами, и мы по-настоящему общались и подружились на более глубоком уровне, особенно в те времена. Но всё же женщины в тяжёлой музыке — это довольно сплоченная группа, потому что нас не так много. Нас становится всё больше и больше, и это замечательно, но в те времена это была редкая птица, которую можно было увидеть в дикой природе и сказать: "Эй, иди сюда. Ты одна из нас. Мы можем поговорить?" Так что мы с ней сразу же подружились.



Она очень талантлива, очень профессиональна. Она занимается этим ради игры на бас-гитаре. Она невероятная артистка. Все при ней — я просто обожаю Emma'у! И мы много лет обсуждали:"А может, стоит создать сайд-проект?" Просто с одними девчонками. Но из этого ничего не вышло, но я всегда хотела работать вместе. И наконец мы оказались в таком положении, что нам нужен был человек. И я позвонила ей первой: "Привет. Не хочешь ли ты играть на гитаре?" А она мне: "Нет. Я бас-гитаристка". Я поговорила с Tim'ом, и он сказал: "Боже мой. Я это хочу. Я давно хотел сменить амплуа. Гитара — мой родной инструмент. Это идеально. Мне нужны перемены. И никто не может быть лучше Emma'ы. И я был бы очень критичен к любому басисту после того, как столько лет играл на басу в этой группе". Так что это был просто идеальный вариант. Мы все почувствовали блаженство от её присутствия. У меня в группе появилась настоящая, истинная сестра. Это было здорово. Мы хорошая команда. И Emma надирает задницы! Так что для нас это огромный бонус. На данный момент мы чувствуем себя полноценным коллективом».







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