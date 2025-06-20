Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 78
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 78
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

27 янв 2024 : 		 EVANESCENCE набрали миллиард

4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 ноя 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»

29 сен 2023 : 		 Переиздание EVANESCENCE выйдет осенью

3 сен 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я мечтала об Emma'е Anzai»

31 авг 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»

28 авг 2023 : 		 EVANESCENCE отметили юбилей Fallen

18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

31 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»



zoom
Amy Lee в недавнем интервью спросили, как в составе EVANESCENCE оказалась Emma Anzai из SICK PUPPIES, на что она ответила:

«Я являюсь её поклонницей уже миллион лет. По-настоящему мы познакомились в 2007 году. Мы знали друг друга вечность. Тогда мы гастролировали вместе в одном туре. SICK PUPPIES выступали перед нами, и мы по-настоящему общались и подружились на более глубоком уровне, особенно в те времена. Но всё же женщины в тяжёлой музыке — это довольно сплоченная группа, потому что нас не так много. Нас становится всё больше и больше, и это замечательно, но в те времена это была редкая птица, которую можно было увидеть в дикой природе и сказать: "Эй, иди сюда. Ты одна из нас. Мы можем поговорить?" Так что мы с ней сразу же подружились.

Она очень талантлива, очень профессиональна. Она занимается этим ради игры на бас-гитаре. Она невероятная артистка. Все при ней — я просто обожаю Emma'у! И мы много лет обсуждали:"А может, стоит создать сайд-проект?" Просто с одними девчонками. Но из этого ничего не вышло, но я всегда хотела работать вместе. И наконец мы оказались в таком положении, что нам нужен был человек. И я позвонила ей первой: "Привет. Не хочешь ли ты играть на гитаре?" А она мне: "Нет. Я бас-гитаристка". Я поговорила с Tim'ом, и он сказал: "Боже мой. Я это хочу. Я давно хотел сменить амплуа. Гитара — мой родной инструмент. Это идеально. Мне нужны перемены. И никто не может быть лучше Emma'ы. И я был бы очень критичен к любому басисту после того, как столько лет играл на басу в этой группе". Так что это был просто идеальный вариант. Мы все почувствовали блаженство от её присутствия. У меня в группе появилась настоящая, истинная сестра. Это было здорово. Мы хорошая команда. И Emma надирает задницы! Так что для нас это огромный бонус. На данный момент мы чувствуем себя полноценным коллективом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
с нулевым количеством хороших сонграйтеров. 

















просмотров: 137





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом