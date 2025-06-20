Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



20 июн 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Вы не обязаны знать всё на свете»

28 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я не люблю гитарных дро...ов»

27 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN планирует запись концерта

7 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN назвал первую поп-песню MEGADETH

2 апр 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам»

25 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

11 мар 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры

3 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

16 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»

13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»

3 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает большой тур

19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN: «Вы не обязаны знать всё на свете»



zoom
MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, какой совет он дал бы молодым музыкантам, желающим обрести успех в музыкальном бизнесе:

«Первое, что очень важно, — это помнить, что вы не обязаны знать всё на свете. Многие молодые музыканты думают, что я знаю всё, или их любимый гитарист знает, как играть всё, или все профессиональные гитаристы знают всё, но это неправда, и в этом нет необходимости. Всё, что вам нужно знать, — это как делать то, что вы любите. Я не так много знаю о джазовой музыке. Если я и играю её, то не очень хорошо. Я не могу играть так, как другие гитаристы. Я не знаю, как играть как тот или иной музыкант. Вам нужно осознать: "Мне не нужно играть так. Мне не нужно играть как мой учитель гитары. Мне не нужно играть как кто-то другой. Всё, что мне нужно, — это хорошо делать то, что я умею". Сосредоточьтесь на себе. Не беспокойтесь о других. Вам не нужно быть лучше других. Не сравнивайте себя ни с кем. Оставайтесь в своём собственном мире и сосредоточьтесь на том, чтобы научиться тому, что вы любите в музыке. Таков мой совет».

Когда у него спросили, что дало ему больше в плане опыта — многочасовые занятия и игра в комнате в одиночестве или живые выступлениям перед людьми, он ответил:

«Определённо игра вживую. Я почти никогда не сидел в комнате, не занимался и не учился. Это звучит безумно, и люди злятся, когда я так говорю, но это правда. Я начал играть вживую, когда мне было около 14 лет. Я ужасно играл. Я не знал, как играть, но я играл перед людьми в группе, и я всегда так делал.

Игра перед людьми ускоряет процесс обучения, потому что это естественно: когда ты играешь перед людьми, ты не хочешь совершить ошибку. Ты не хочешь сыграть плохо. Но в одиночестве в комнате никто не видит, никого это не волнует. Твоё тело расслаблено. Но когда ты выступаешь вживую, после окончания шоу твой разум перебирает все мельчайшие детали: "Что я сделал не так? Где я допустил ошибку? Почему я не услышал этого?" Это работает гораздо сильнее, чем репетиции в спальне.

Поэтому я всегда играл вживую или использовал возможность играть перед людьми, будь то запись, репетиция, концерт, импровизация перед кем-то. Если ты играешь перед людьми, то именно так ты получаешь быстрые результаты. Играя в одиночку, может быть, руки и начинают работать хорошо, но ничто не цепляет тебя так, как игра перед людьми».

Что касается того, как он выбирает людей, к которым можно обратиться за советом, Marty сказал:

«Я беру советы у тех, кого уважаю за то, что они делают. Если есть кто-то, кто играет музыку, которая мне нравится, я буду слушать, что он говорит. Может быть, мне это не подходит, может быть, подходит, но одно я знаю точно: я не могу контролировать, нравится ли людям моя музыка или нет. Так что неважно, если кому-то не нравится то, что я делаю, если это нравится мне. Если мне не нравится то, что я делаю, то я теряюсь. Поэтому я стараюсь работать только над тем, что мне нравится».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июн 2025
Corpsegrinder04
Зато посетители Дарксайда знают всё на свете. В том числе и про Фридмана. С кем спал и у кого брал под Фукуямой в 2005-м.
А ерунда по поводу того, что многочасовые обучения в одиночестве это ни о чём , и что Фридман учился играть перед живой аудиторией - обычное лукавство.
Ну выйдешь ты перед аудиторией, сыграешь как клоун , налажаешь везде где можно и нельзя. Аудитория это стерпит один раз, второй , а потом просто забросают говном, что даже в Японии не спасешься.
Не достигнув определённого уровня игры, перед аудиторией выступают только в районных дк , и то эта аудитория на 90 % состоит из друзей и знакомых. А чтобы достигнуть уровня, нужно заниматься и заниматься , днями и ночами оттачивать мастерство. 

















просмотров: 123





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом