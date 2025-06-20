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MARTY FRIEDMAN: «Вы не обязаны знать всё на свете»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, какой совет он дал бы молодым музыкантам, желающим обрести успех в музыкальном бизнесе:



«Первое, что очень важно, — это помнить, что вы не обязаны знать всё на свете. Многие молодые музыканты думают, что я знаю всё, или их любимый гитарист знает, как играть всё, или все профессиональные гитаристы знают всё, но это неправда, и в этом нет необходимости. Всё, что вам нужно знать, — это как делать то, что вы любите. Я не так много знаю о джазовой музыке. Если я и играю её, то не очень хорошо. Я не могу играть так, как другие гитаристы. Я не знаю, как играть как тот или иной музыкант. Вам нужно осознать: "Мне не нужно играть так. Мне не нужно играть как мой учитель гитары. Мне не нужно играть как кто-то другой. Всё, что мне нужно, — это хорошо делать то, что я умею". Сосредоточьтесь на себе. Не беспокойтесь о других. Вам не нужно быть лучше других. Не сравнивайте себя ни с кем. Оставайтесь в своём собственном мире и сосредоточьтесь на том, чтобы научиться тому, что вы любите в музыке. Таков мой совет».



Когда у него спросили, что дало ему больше в плане опыта — многочасовые занятия и игра в комнате в одиночестве или живые выступлениям перед людьми, он ответил:



«Определённо игра вживую. Я почти никогда не сидел в комнате, не занимался и не учился. Это звучит безумно, и люди злятся, когда я так говорю, но это правда. Я начал играть вживую, когда мне было около 14 лет. Я ужасно играл. Я не знал, как играть, но я играл перед людьми в группе, и я всегда так делал.



Игра перед людьми ускоряет процесс обучения, потому что это естественно: когда ты играешь перед людьми, ты не хочешь совершить ошибку. Ты не хочешь сыграть плохо. Но в одиночестве в комнате никто не видит, никого это не волнует. Твоё тело расслаблено. Но когда ты выступаешь вживую, после окончания шоу твой разум перебирает все мельчайшие детали: "Что я сделал не так? Где я допустил ошибку? Почему я не услышал этого?" Это работает гораздо сильнее, чем репетиции в спальне.



Поэтому я всегда играл вживую или использовал возможность играть перед людьми, будь то запись, репетиция, концерт, импровизация перед кем-то. Если ты играешь перед людьми, то именно так ты получаешь быстрые результаты. Играя в одиночку, может быть, руки и начинают работать хорошо, но ничто не цепляет тебя так, как игра перед людьми».



Что касается того, как он выбирает людей, к которым можно обратиться за советом, Marty сказал:



«Я беру советы у тех, кого уважаю за то, что они делают. Если есть кто-то, кто играет музыку, которая мне нравится, я буду слушать, что он говорит. Может быть, мне это не подходит, может быть, подходит, но одно я знаю точно: я не могу контролировать, нравится ли людям моя музыка или нет. Так что неважно, если кому-то не нравится то, что я делаю, если это нравится мне. Если мне не нравится то, что я делаю, то я теряюсь. Поэтому я стараюсь работать только над тем, что мне нравится».







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