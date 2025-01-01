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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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Electric Callboy

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20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

27 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили классику SUM 41

23 май 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

6 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY расстались с ударником

25 мар 2025 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY

3 фев 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили новую песню

24 янв 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY
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Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



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Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, состоявшегося в рамках Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.




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