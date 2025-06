сегодня



Кавер-версия DANZIG от THE HALO EFFECT



THE HALO EFFECT представили собственное прочтение композиции DANZIG "How The Gods Kill".



Stanne: «В подростковом возрасте темнота и очарование ранних альбомов DANZIG открыли мне совершенно новый взгляд на то, какими могут быть рок и металл. Вокал и тексты Glenn'а [Danzig] также оказали невероятное влияние на этого начинающего вокалиста/лирика».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 142