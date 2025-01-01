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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 95
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 95
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 56
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*

I Prevail

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21 июн 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 май 2025 : 		 Новое видео I PREVAIL

18 май 2025 : 		 I PREVAIL расстались с вокалистом

7 окт 2024 : 		 Концертное видео HALESTORM и I PREVAIL

25 сен 2024 : 		 I PREVAIL обновили альбом

19 сен 2024 : 		 Новая песня ALL TIME LOW и I PREVAIL

16 июл 2024 : 		 LZZY HALE и I PREVAIL исполнили песню вместе

5 май 2024 : 		 Вокалист I PREVAIL о проблемах со здоровьем

17 мар 2023 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 дек 2022 : 		 Концертное видео I PREVAIL

20 авг 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 июл 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

21 июн 2022 : 		 Новое видео I PREVAIL

30 авг 2020 : 		 Новое видео I PREVAIL

12 сен 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

20 мар 2019 : 		 Новое видео I PREVAIL

28 фев 2019 : 		 Новый альбом I PREVAIL выйдет в марте

18 май 2018 : 		 Новое видео I PREVAIL

24 ноя 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

23 авг 2017 : 		 Новое видео I PREVAIL

13 май 2017 : 		 Концертное видео I PREVAIL

24 окт 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL

5 июл 2016 : 		 Новое видео I PREVAIL
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|||| сегодня

Новое видео I PREVAIL



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"Into Hell", новое видео группы I PREVAIL, доступно для просмотра ниже.




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