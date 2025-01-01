Новая песня THREE DAYS GRACE

"Dominate", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Alienation", выход которого запланирован на 22 августа на RCA Records:
01. Dominate
02. Apologies
03. Mayday
04. Kill Me Fast
05. In Waves
06. Alienation
07. Never Ordinary (ft. Lindsey Stirling)
08. Deathwish
09. Don't Wanna Go Home Tonight
10. In Cold Blood
11. The Power
12. Another Relapse
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