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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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Beyond the Black

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20 июн 2025 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

22 янв 2025 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

19 дек 2024 : 		 Акустика от BEYOND THE BLACK

27 ноя 2024 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

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28 май 2024 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

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26 дек 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

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10 ноя 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 окт 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 июл 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 июн 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

13 янв 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

2 дек 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 окт 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

24 авг 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

22 июл 2022 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

17 июн 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 сен 2021 : 		 BEYOND THE BLACK исполняют IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast

14 апр 2021 : 		 Стрим от BEYOND THE BLACK

23 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK

17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN
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Новое видео BEYOND THE BLACK



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Rising High, новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 июн 2025
y
ywi
Вроде и неплохо. Только вот эти Сепультуроподбные псевдонародные завывания... ну зачем?? 

















просмотров: 239





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