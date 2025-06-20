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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
[= ||| все новости группы



*

Muse

*



20 июн 2025 : 		 Новая песня MUSE

23 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2024 : 		 Новое видео MUSE

26 янв 2024 : 		 Новое видео MUSE

15 дек 2022 : 		 MYLÈNE FARMER в новом треке MUSE

25 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MUSE

26 авг 2022 : 		 Новые клипы MUSE

26 авг 2022 : 		 Новое видео MUSE

21 июл 2022 : 		 Новое видео MUSE

6 июн 2022 : 		 MUSE исполнили новую песню

3 июн 2022 : 		 Новое видео MUSE

17 мар 2022 : 		 Новое видео MUSE

13 янв 2022 : 		 Новое видео MUSE

10 июн 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

20 май 2021 : 		 Новая версия песни MUSE

17 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL, BRIAN TICHY, LUKAS ROSSI и PHIL BUCKMAN исполняют MUSE

27 сен 2018 : 		 Новое видео MUSE

31 авг 2018 : 		 Новый альбом MUSE выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 Новое видео MUSE

16 фев 2018 : 		 Новое видео MUSE

28 авг 2017 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к MUSE

18 май 2017 : 		 Новое видео MUSE

12 май 2016 : 		 Новое видео MUSE

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MUSE

9 июн 2015 : 		 Новое видео MUSE

4 июн 2015 : 		 Видео с текстом от MUSE
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|||| сегодня

Новая песня MUSE



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Unravelling, новая песня MUSE, доступна для прослушивания ниже.




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20 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Не люблю их музыку. Иногда прикольное что-то делают, но почти всегда перебарщивают с сахарностью мелодий и пышностью аранжировок
20 июн 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, поддержу тебя, тоже никогда их не любил. Но причиной для меня всегда были слабые мелодии в их музыке. Тот же the Mars Volta куда сильнее и интереснее по критериям мелодий и аранжировок.
20 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, мне почему-то кажется, что придет YNWA и скажет, что мы долбоебы
20 июн 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, я не против, тут всех вкусы где-то пересекаются, а где-то расходятся.
Сколько музыки я оставил в прошлом, которую когда-то считал привлекательной! А есть та, которая когда-то казалась скучной или непонятной и в итоге я ее слушаю ныне, а вот Muse - ни туды, ни сюды! И нет, это точно не про случай, как в рекламе "до Швепс'а нужно дорасти!" Просто не моё. 

















просмотров: 453





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