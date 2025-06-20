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BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
84
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
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Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
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BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
84
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
80
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
61
Новое видео LIV SIN
56
все новости группы
Nervosa
Бразилия
Thrash Metal
http://www.nervosa.com.br/
Myspace:
http://www.myspace.com/bandanervosa
Facebook:
https://www.facebook.com/nervosa
20 июн 2025
:
Новое видео NERVOSA
5 сен 2024
:
Видео полного выступления NERVOSA
29 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления NERVOSA
27 авг 2024
:
Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»
8 авг 2024
:
Демонстрационное видео от NERVOSA
30 окт 2023
:
Профессиональное видео с выступления NERVOSA
27 сен 2023
:
Новое видео NERVOSA
30 авг 2023
:
Новое видео NERVOSA
2 авг 2023
:
Новое видео NERVOSA
28 мар 2023
:
Новое видео NERVOSA
20 фев 2023
:
Пополнение в NERVOSA
2 фев 2023
:
Потери в NERVOSA
13 янв 2023
:
Пополнение в NERVOSA
23 дек 2022
:
NERVOSA расстались с барабанщицей
23 ноя 2021
:
Обучающее видео от NERVOSA
3 мар 2021
:
Видео с текстом от NERVOSA
1 фев 2021
:
Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»
20 янв 2021
:
Новое видео NERVOSA
19 янв 2021
:
Рассказ об издании альбома NERVOSA
16 дек 2020
:
Обучающее видео от NERVOSA
18 ноя 2020
:
Видео с текстом от NERVOSA
29 окт 2020
:
NERVOSA запустили серию роликов
13 окт 2020
:
Новое видео NERVOSA
6 май 2020
:
Новый состав NERVOSA
27 апр 2020
:
2⁄3 ушли из NERVOSA
20 мар 2019
:
Концертное видео NERVOSA
17 июн 2018
:
Обучающее видео от NERVOSA
15 май 2018
:
Новое видео NERVOSA
7 апр 2018
:
Новое видео NERVOSA
27 мар 2018
:
Новый альбом NERVOSA выйдет летом
10 фев 2018
:
NERVOSA приступили к записи
26 май 2016
:
Новое видео NERVOSA
18 май 2016
:
Семплы новых песен NERVOSA
13 май 2016
:
Новая песня NERVOSA
19 апр 2016
:
Видео с текстом от NERVOSA
11 мар 2016
:
Новый альбом NERVOSA выйдет в июне
8 янв 2016
:
NERVOSA планируют запись нового альбома
11 окт 2015
:
Профессиональное видео полного концерта NERVOSA
2 июл 2015
:
Новое видео NERVOSA
8 окт 2014
:
Новое видео NERVOSA
2 июл 2014
:
Видео с выступления NERVOSA
21 фев 2014
:
Новое видео NERVOSA
11 фев 2014
:
Новая песня NERVOSA
30 янв 2014
:
Семплы новых песен NERVOSA
12 янв 2014
:
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1 фев 2013
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NERVOSA приступили к записи
24 ноя 2012
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NERVOSA сменили барабанщицу
8 окт 2012
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Новое видео NERVOSA
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NERVOSA на NAPALM RECORDS
11 мар 2012
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Новое видео NERVOSA
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Новое видео NERVOSA
Smashing Heads, новое видео NERVOSA, доступно для просмотра ниже.
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20 июн 2025
gravitgroove
"женщины приятной наружности и исключительно приличных нравов".
20 июн 2025
rassol
Припадочные какие-то.
20 июн 2025
dark_medieval_times
Сплошные кривляния на камеру, а музыка чё-то не цепляет от слова совсем, надо бы послушать первый альбом.
просмотров: 294
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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