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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 84
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 80
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
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*

Nervosa

*



20 июн 2025 : 		 Новое видео NERVOSA

5 сен 2024 : 		 Видео полного выступления NERVOSA

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 авг 2024 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»

8 авг 2024 : 		 Демонстрационное видео от NERVOSA

30 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления NERVOSA

27 сен 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

30 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

2 авг 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

28 мар 2023 : 		 Новое видео NERVOSA

20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA
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Новое видео NERVOSA



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Smashing Heads, новое видео NERVOSA, доступно для просмотра ниже.




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20 июн 2025
gravitgroove
"женщины приятной наружности и исключительно приличных нравов".
20 июн 2025
rassol
Припадочные какие-то.
20 июн 2025
dark_medieval_times
Сплошные кривляния на камеру, а музыка чё-то не цепляет от слова совсем, надо бы послушать первый альбом. 

















просмотров: 294





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