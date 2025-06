сегодня



Новая песня LEVERAGE



"Moon Of Madness" , новая песня группы LEVERAGE, доступна ниже. Она взята из альбома "Gravity", выходящего 20 июня на Frontiers Music Srl:



01. Shooting Star

02. Tales Of The Night

03. Hellbound Train

04. Moon Of Madness

05. Eliza

06. All Seeing Eye

07. King Ghidorah

08. Gravity







