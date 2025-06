сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 31 мая на Bank of America Stadium, Charlotte, NC, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (With extended band outro)

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle ("Devil’s Lettuce" with excerpt from "Broken, Beat & Scarred")

The Day That Never Comes

Fuel

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Kirk and Rob Doodle ("Devil's Lettuce" with excerpt from "Broken, Beat & Scarred")

The Day That Never Comes

Fuel

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman

http://www.metallica.com







