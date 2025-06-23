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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 131
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*

Kittie

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KITTIE могут что-то выпустить



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Вокалистка KITTIE пообщалась с TotalRock и ответила на вопрос о том, какие у группы планы на ближайшее время:

«У нас определенно есть планы на оставшуюся часть года, если говорить о концертах. Мы собираемся отыграть еще на нескольких фестивалях. У нас хэдлайнерская дата в Dome в Лондоне, и мы возвращаемся в Европу, чтобы сделать еще несколько мероприятий. Мы вернемся домой и проведем несколько американских фестивалей. И я считаю, что мы наслаждаемся собой, так что, возможно, будет еще несколько релизов. У нас намечаются некоторые юбилеи. 25 лет [дебютному альбому KITTIE 2000 года] «Spit», так что кто знает, что мы можем сделать, но это будет уже скоро. [Смеется ] Но, да, я думаю, что в будущем нас ждет новая музыка, и мы посмотрим, куда нас приведет эта дорога».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
мерч в виде прокладок
23 июн 2025
gravitgroove
Барышни МФЦ Балашиха.
23 июн 2025
Red One
gravitgroove, ну то есть, наши, скрепные девахи, в доску свои 

















просмотров: 243





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