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Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос, какие сложности он и его коллеги испытывают из-за того, что славят Христа:



«Я думаю, что каждой группе в той или иной степени приходится нелегко. Это совсем не просто. Музыкальный бизнес жесток. Он съест вас заживо. Но я действительно думаю, что STRYPER было немного сложнее, и мы до сих пор справляемся. Для STRYPER нет ничего легкого, просто нет. Попасть на фестиваль, отправиться в турне, иметь возможность давать интервью определенного типа, иметь возможность выступать на телевидении или еще где-нибудь, поздно вечером на ТВ, да что там, всегда: «Нет, нет, нет, нет». 'О, эта христианская группа? [Смеется] Нет. Мы слышим это так часто, что у вас просто крыша поедет. Если бы вы оказались на нашем месте на несколько месяцев, вы бы сказали: "О, Боже. Ничего себе!" Но нас это не останавливает. Это нас не останавливает».



Когда ведущий заметил, что отпор со стороны людей иногда дает вам «больше топлива», чтобы двигаться вперед, Sweet согласился:



«Это так. Это действительно так. Особенно я, с моим характером, я немного переигрываю, и в школе надо мной издевались. Я помню, как один ребенок подходил ко мне каждый день и бил меня — каждый день. И я приходил домой с синяками. Мой отец спрашивает: «Кто это делает?». А я: «Такой то ребенок». А ведь я был всего лишь тощим коротышкой. Тогда отец купил боксерские перчатки и сказал: «Эй, почему бы тебе не пригласить этого парня?». И я пригласил. Отец занимался со мной боксом пару недель, и мы боксировали во дворе. И после этого я больше не подвергался издевательствам со стороны того парня. Так что, возможно, именно это делает меня таким стойким, и я хочу доказать, что скептики ошибаются, и не слышу всех этих «нет-нет-нет». Наверное, это тоже часть меня».



На вопрос о том, как, по его мнению, «Бог реагирует» на то, что происходит сейчас в мире, на политические беспорядки и экономические потрясения во всех частях земного шара, Sweet сказал:



«Ну, некоторые люди верят, что Бога нет, и он нигде в этом не участвует, потому что если бы он участвовал, то почему бы ему не сделать что-нибудь с этим? А Бог действует не так. С библейской точки зрения, Бог не так говорит о том, как Он собирается действовать. Если вы прочитаете Библию, она вам все объяснит. Также и с пророческой точки зрения, в ней все это описано. Все это должно произойти. Это пророческое объяснение. Поэтому это так интересно. И мы видим, как все происходит прямо на наших глазах, все эти истории, все эти вещи, о которых Библия говорила нам, что они произойдут, и все же мы отрицаем Бога.



Не знаю, то ли это наша гордость, то ли наша горечь, то ли наши греховные пути, я не знаю, что это, но человек обычно хочет отрицать Бога. Мы не можем принять тот факт, что Бог может существовать. Мы говорим: "Нет. Не может быть. Я не верю, а все, кто верит, — к черту". Такое отношение у многих людей. Это странная особенность».







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