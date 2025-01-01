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Bullet for My Valentine

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BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом



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Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE Michael "Padge" Paget в интервью TotalRock рассказал о решении группы сократить тур "The Poisoned Ascendancy" ради работы над новым альбомом:

«Да, к сожалению, времени просто не хватает. Мы начали писать [новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE] еще в прошлом году, демо-записи и все такое, и все идет очень, очень хорошо. Чтобы закончить писать сейчас и записать альбом к концу года, потому что мы гастролируем, что мы уже сделали, а потом этим летом, чтобы продолжить писать и закончить все демо, потом записать в студии, потом обработать его, чтобы выпустить новую музыку и альбом к следующему году, у нас просто нет столько времени. А время, похоже, летит стремительно, так что нам пришлось принять решение сосредоточиться на чем-то одном. И альбом оказался на первом месте. Так что мы выбрали альбом, и мы собираемся погрузиться в него после фестивального тура в июне. У нас будет несколько недель отдыха, чтобы расслабиться, а потом мы сразу же вернемся в студию и, надеюсь, успеем все записать к Рождеству, а в начале следующего года выйдет новая музыка, а летом — альбом».

Говоря о музыкальном направлении нового материала BULLET FOR MY VALENTINE, Paget сказал:

«Он будет очень тяжелым. На этом альбоме мы используем сумасшедшие настройки, чего раньше не делали. Так что это будет очень интересно и свежо для фанатов — и для нас, [у нас есть песня в] Drop G. Но, да, все обычные фирменные черты BULLET налицо. Это в нашей ДНК, так что хуки, вокальные мелодии, мощные припевы, тяжелые гитары — все стандартные составляющие будут на месте, но определенно будут отличаться от того, что мы делали раньше».

Кроме того, он и его коллеги по группе BULLET FOR MY VALENTINE хотят открыть новые горизонты на своем грядущем восьмом альбоме.

«Мы всегда говорили, что никогда не хотим делать один и тот же альбом дважды. Во-первых, я считаю, что это отговорка, потому что мы уже это делали. Мы никогда не сделаем того, что было сделано для дебютного альбома «The Poison». А нам нравится сохранять свежесть для самих себя, бросать вызов самим себе, заинтересовывать фанатов.

Музыка меняется со временем, есть классический металл, есть металкор, есть модерн-метал, есть современный металл, сейчас появляется новая волна модерн-металла. Так что мы должны идти в ногу со временем и делать свое дело, но по-своему. Поэтому это будет интересно, но я уверен, что людям очень понравится. Это будет потрясающе».

На вопрос о том, забронировано ли у BULLET FOR MY VALENTINE студийное время для грядущего восьмого LP, Paget сказал:

«Пока нет, но все в процессе».

Что касается того, кто будет продюсировать работу, гитарист сказал:

«[Мы] уже практически [выбрали]. Но переговоры ведутся постоянно. Мы хотим, чтобы этот альбом стал хитом, как и все остальные. Но мы на самом деле хотим продумать все до мелочей и сделать его настолько масштабным, насколько это возможно».




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