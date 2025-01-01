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FIREWIND работают над новой пластинкой



GUS G в недавнем интервью ответил на вопрос о том, где он черпает вдохновение для написания новых песен:



«Я могу сказать, что с каждым разом это становится все труднее, но я не понимаю. Честно говоря, я не хочу, чтобы это звучало глупо или что-то в этом роде, но то, что мы получаем от фанатов, от приема и энергии, которые мы получаем после окончания гастролей, это как бы "Окей, я готов. Давайте вернемся в него и проведем еще один". Потому что мы хотим вернуться и сделать все заново. У меня было много идей, и я много сочинял. И поскольку мы решили остаться дома, у нас не было больших туров, я занялся творчеством. Так что на самом деле я закончил... Я не должен говорить об этом слишком много, но я закончил девять треков. И мы уже сделали барабаны для этого альбома на прошлой неделе. Так что я немного сумасшедший трудоголик. И я работаю над двумя альбомами параллельно. Я также работаю над некоторыми сольными вещами. Но, да, моим приоритетом был FIREWIND. Я хотел завершить работу над альбомом FIREWIND номер 11. И мы уже сделали барабаны для него. А этим летом, думаю, я займусь остальным, например, гитарами и всем остальным, и напишу вокал с [вокалистом FIREWIND] Herbie [Langhans]».



Когда интервьюер заметил, что у такой группы, как BLACK SABBATH, за годы существования тоже сменилось немало вокалистов, но им каким-то образом удалось сохранить фирменное звучание, Gus согласился.



«Это очень хороший пример, на самом деле. И BLACK SABBATH — всегда была для меня самой привлекательной группой, потому что [Tony] Iommi всегда был очень озабочен положением вокалиста в своей группе, и я тоже. Но я всегда смотрел на историю: что делал Lord Iommi в те времена? Что он сделал? А как бы поступил в подобной ситуации Tony Iommi? И он всегда возвращался с другим потрясающим вокалистом.



Мне все равно, что говорят люди, но я считаю, что если говорить о BLACK SABBATH, то их худший альбом, если можно так выразиться, все равно, если сравнивать, намного лучше большинства металлических альбомов. То, что пишет этот мужик, просто невероятно. Конечно, все зависит от того, к какой эпохе вы относитесь. У них есть разные эпохи — альбомы 80-х и 90-х, а 70-е, конечно, это классические вещи с Ozzy [Osbourne].



Вообще-то, если говорить о смене вокалистов, то да, это вредит группе, безусловно. Это отрицательная сторона. Но хорошо то, что, когда приходит кто-то новый, это позволяет сохранить свежесть. Ты привносишь в группу новую энергию. Так было и с нами, с Herbie, пять лет назад, когда он пришел в группу и привнес новую энергию. А первый наш альбом [2020 года «Firewind»] был немного сумбурным — мы торопились, потому что нам нужно было отправиться в большой тур, а потом все отменилось из-за COVID. Но на альбоме «Stand United» мы словно нашли друг друга. Я начал писать больше под вокалиста, под конкретный голос певца. И я чувствую, что именно так и происходит сейчас. Мы пользуемся этим. И мы развиваем это направление».







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