Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
[= ||| все новости группы



*

Firewind

*



22 июн 2025 : 		 FIREWIND работают над новой пластинкой

14 ноя 2024 : 		 FIREWIND переиздали второй альбом

13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте

31 окт 2021 : 		 Новое видео FIREWIND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FIREWIND работают над новой пластинкой



zoom
GUS G в недавнем интервью ответил на вопрос о том, где он черпает вдохновение для написания новых песен:

«Я могу сказать, что с каждым разом это становится все труднее, но я не понимаю. Честно говоря, я не хочу, чтобы это звучало глупо или что-то в этом роде, но то, что мы получаем от фанатов, от приема и энергии, которые мы получаем после окончания гастролей, это как бы "Окей, я готов. Давайте вернемся в него и проведем еще один". Потому что мы хотим вернуться и сделать все заново. У меня было много идей, и я много сочинял. И поскольку мы решили остаться дома, у нас не было больших туров, я занялся творчеством. Так что на самом деле я закончил... Я не должен говорить об этом слишком много, но я закончил девять треков. И мы уже сделали барабаны для этого альбома на прошлой неделе. Так что я немного сумасшедший трудоголик. И я работаю над двумя альбомами параллельно. Я также работаю над некоторыми сольными вещами. Но, да, моим приоритетом был FIREWIND. Я хотел завершить работу над альбомом FIREWIND номер 11. И мы уже сделали барабаны для него. А этим летом, думаю, я займусь остальным, например, гитарами и всем остальным, и напишу вокал с [вокалистом FIREWIND] Herbie [Langhans]».

Когда интервьюер заметил, что у такой группы, как BLACK SABBATH, за годы существования тоже сменилось немало вокалистов, но им каким-то образом удалось сохранить фирменное звучание, Gus согласился.

«Это очень хороший пример, на самом деле. И BLACK SABBATH — всегда была для меня самой привлекательной группой, потому что [Tony] Iommi всегда был очень озабочен положением вокалиста в своей группе, и я тоже. Но я всегда смотрел на историю: что делал Lord Iommi в те времена? Что он сделал? А как бы поступил в подобной ситуации Tony Iommi? И он всегда возвращался с другим потрясающим вокалистом.

Мне все равно, что говорят люди, но я считаю, что если говорить о BLACK SABBATH, то их худший альбом, если можно так выразиться, все равно, если сравнивать, намного лучше большинства металлических альбомов. То, что пишет этот мужик, просто невероятно. Конечно, все зависит от того, к какой эпохе вы относитесь. У них есть разные эпохи — альбомы 80-х и 90-х, а 70-е, конечно, это классические вещи с Ozzy [Osbourne].

Вообще-то, если говорить о смене вокалистов, то да, это вредит группе, безусловно. Это отрицательная сторона. Но хорошо то, что, когда приходит кто-то новый, это позволяет сохранить свежесть. Ты привносишь в группу новую энергию. Так было и с нами, с Herbie, пять лет назад, когда он пришел в группу и привнес новую энергию. А первый наш альбом [2020 года «Firewind»] был немного сумбурным — мы торопились, потому что нам нужно было отправиться в большой тур, а потом все отменилось из-за COVID. Но на альбоме «Stand United» мы словно нашли друг друга. Я начал писать больше под вокалиста, под конкретный голос певца. И я чувствую, что именно так и происходит сейчас. Мы пользуемся этим. И мы развиваем это направление».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 99





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом