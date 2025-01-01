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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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Shinedown

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Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах



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Zach Myers в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, что он думает о группах, использующих подкладки на концертах:

«Мне кажется, существует большое заблуждение насчет... Я наблюдаю за многими группами, для которых стало крутой тенденцией хвастаться тем, что они не используют фонограмму. Типа, заткнись, чувак. Кого это волнует? QUEEN использовали фонограмму. Так что заткнись. Если это сделали QUEEN, то ты заткнись. Не говори больше ничего. И если ты хочешь выступать без фонограммы, здорово. Но люди хотят услышать симфонию в [песне SHINEDOWN] «Second Chance» [когда мы играем ее вживую], и мне не хочется поднимать эту тему...

Если ты включаешь запись вокала, гитары и на самом деле не играешь, я не за это. И я полагаю, что люди думают, что когда ты используешь подкладки, то именно такое ты и делаешь. Я же говорю: чувак, у нас нет ни одной гитарной дорожки, нет ни одной басовой дорожки. Все, что вы слышите, исходит от нас, если только вы не слышите виолончель».




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