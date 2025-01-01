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SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW



SEBASTIAN BACH в новом интервью спросили есть ли у него какие-либо сожаления по поводу своей музыкальной карьеры:



«Ну, да, тот факт, что SKID ROW не вместе, не поддается никакому осмыслению. Мы - пять парней, которые играют один и тот же сет, но мы не вместе. Ну, сейчас у них нет вокалиста, но...



Я выступаю со всеми. Я участвую в группе KINGS OF CHAOS с Matt Sorum, я играю в группе ROYAL MACHINES с Billy Morrison, и я постоянно играю с самыми разными музыкантами. Так что нелогично, что я не могу играть с этими ребятами. Но, как я уже сказал, это бизнес, и, возможно, когда-нибудь этот конфликт удастся уладить. Это сожаление, что группа распалась. Да, это досадно».







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