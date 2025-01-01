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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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Skid Row

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22 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW

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27 апр 2025 : 		 Очередные потерянные миллионы SKID ROW

1 апр 2025 : 		 Переиздание SKID ROW выйдет весной

23 мар 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «С прошлого года ищем вокалиста!»

17 фев 2025 : 		 Басист SKID ROW о главной ошибке группы

25 янв 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL о своем пребывании в SKID ROW

19 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW о новом вокалисте

16 янв 2025 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Уйти из группы было непросто»

10 янв 2025 : 		 Барабанщик SKID ROW: «Мы все еще ищем»

24 ноя 2024 : 		 SKID ROW проводят прослушивания

10 ноя 2024 : 		 Бывший вокалист SKID ROW: «Я написал рифф к "Monkey Business"»

8 ноя 2024 : 		 Наврал ли ERIK GRÖNWALL участникам SKID ROW?

22 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW об уходе Erik'a Grönwall'a

14 окт 2024 : 		 Гитарист SKID ROW вспоминает тур с VAN HALEN

23 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW: «Некоторые реюнионы не должны происходить»

22 сен 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

6 сен 2024 : 		 Гитарист SKID ROW о возможности реюниона

24 авг 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

4 авг 2024 : 		 SKID ROW о решении AEROSMITH

30 июл 2024 : 		 SKID ROW о поисках вокалиста

22 июл 2024 : 		 Барабанщик SKID ROW об уходе Eric'a

25 июн 2024 : 		 DEE SNIDER дает совет SKID ROW

9 июн 2024 : 		 JON BON JOVI считает, что LZZY HALE должна остаться в SKID ROW

7 июн 2024 : 		 Концертное видео SKID ROW

5 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH опять наехал на SKID ROW
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SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW



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SEBASTIAN BACH в новом интервью спросили есть ли у него какие-либо сожаления по поводу своей музыкальной карьеры:

«Ну, да, тот факт, что SKID ROW не вместе, не поддается никакому осмыслению. Мы - пять парней, которые играют один и тот же сет, но мы не вместе. Ну, сейчас у них нет вокалиста, но...

Я выступаю со всеми. Я участвую в группе KINGS OF CHAOS с Matt Sorum, я играю в группе ROYAL MACHINES с Billy Morrison, и я постоянно играю с самыми разными музыкантами. Так что нелогично, что я не могу играть с этими ребятами. Но, как я уже сказал, это бизнес, и, возможно, когда-нибудь этот конфликт удастся уладить. Это сожаление, что группа распалась. Да, это досадно».




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