Видео полного выступления DOKKEN, которое состоялось 13 июня в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois, доступно для просмотра ниже:
00:00:00 Intro
00:01:24 Kiss Of Death
00:06:53 The Hunter
00:11:38 Just Got Lucky
00:17:48 Fugitive
00:22:44 Into The Fire
00:29:07 Breaking The Chains
00:35:37 Dream Warriors
00:41:19 Saving Grace
00:45:58 Alone Again
00:53:30 Too High To Fly / Guitar Solo / The End
01:11:00 It's Not Love / Bass Solo / All Right Now
01:21:46 In My Dreams
01:28:51 Unchain The Night (ft. George Lynch)
01:34:19 When Heaven Comes Down (ft. George Lynch)
01:40:34 Tooth And Nail (ft. George Lynch)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет