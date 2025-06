сегодня



Видео полного выступления DOKKEN



Видео полного выступления DOKKEN, которое состоялось 13 июня в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois, доступно для просмотра ниже:



00:00:00 Intro

00:01:24 Kiss Of Death

00:06:53 The Hunter

00:11:38 Just Got Lucky

00:17:48 Fugitive

00:22:44 Into The Fire

00:29:07 Breaking The Chains

00:35:37 Dream Warriors

00:41:19 Saving Grace

00:45:58 Alone Again

00:53:30 Too High To Fly / Guitar Solo / The End

01:11:00 It's Not Love / Bass Solo / All Right Now

01:21:46 In My Dreams

01:28:51 Unchain The Night (ft. George Lynch)

01:34:19 When Heaven Comes Down (ft. George Lynch)

01:40:34 Tooth And Nail (ft. George Lynch)











+0 -0



просмотров: 53