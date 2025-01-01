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Dokken

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22 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

13 апр 2025 : 		 DOKKEN могут больше не выпустить альбома

10 апр 2025 : 		 DON DOKKEN: «Годик еще попылю»

15 мар 2025 : 		 DON DOKKEN заявил, что отдал 75 % прав на песни из-за ссоры с GEORGE LYNCH

26 фев 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

8 янв 2025 : 		 Обновленное видео DOKKEN

11 ноя 2024 : 		 Соберутся ли DOKKEN в оригинальном составе?

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления DOKKEN

24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»

10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся
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Видео полного выступления DOKKEN



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Видео полного выступления DOKKEN, которое состоялось 13 июня в Arcada Theatre, St. Charles, Illinois, доступно для просмотра ниже:

00:00:00 Intro
00:01:24 Kiss Of Death
00:06:53 The Hunter
00:11:38 Just Got Lucky
00:17:48 Fugitive
00:22:44 Into The Fire
00:29:07 Breaking The Chains
00:35:37 Dream Warriors
00:41:19 Saving Grace
00:45:58 Alone Again
00:53:30 Too High To Fly / Guitar Solo / The End
01:11:00 It's Not Love / Bass Solo / All Right Now
01:21:46 In My Dreams
01:28:51 Unchain The Night (ft. George Lynch)
01:34:19 When Heaven Comes Down (ft. George Lynch)
01:40:34 Tooth And Nail (ft. George Lynch)






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