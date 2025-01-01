Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 128
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
[= ||| все новости группы



*

Black Country Communion

*



22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

16 июн 2025 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

9 июн 2025 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION открыли тур

11 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

14 июн 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

6 май 2024 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

5 апр 2024 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

27 мар 2024 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

19 мар 2024 : 		 Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

2 мар 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

6 фев 2024 : 		 Бонус-трек от BLACK COUNTRY COMMUNION

28 янв 2024 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом

13 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION

7 авг 2023 : 		 GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»

3 авг 2023 : 		 9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION

30 июн 2023 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет зимой

5 июн 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

26 мар 2023 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу

6 окт 2022 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году

4 авг 2021 : 		 Винилы BLACK COUNTRY COMMUNION выйдут осенью

14 окт 2020 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом

14 июл 2020 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года

28 авг 2019 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году

4 июл 2018 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой

12 фев 2018 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

9 фев 2018 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION



zoom
Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 137





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом