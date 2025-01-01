×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
128
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
85
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
57
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен...
128
BURTON C. BELL открыл австралийский тур
95
DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»
85
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
62
Новое видео LIV SIN
57
все новости группы
Black Country Communion
США
Hard Rock
http://www.bccommunion.com
Myspace:
http://www.myspace.com/bccommunion
Facebook:
https://www.facebook.com/bccommunion/
22 июн 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
16 июн 2025
:
Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
9 июн 2025
:
BLACK COUNTRY COMMUNION открыли тур
11 фев 2025
:
Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
14 июн 2024
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
6 май 2024
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
5 апр 2024
:
Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION
27 мар 2024
:
Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
19 мар 2024
:
Первый за 6 лет концерт BLACK COUNTRY COMMUNION
2 мар 2024
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом
6 фев 2024
:
Бонус-трек от BLACK COUNTRY COMMUNION
28 янв 2024
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет летом
13 авг 2023
:
GLENN HUGHES о новом альбоме BLACK COUNTRY COMMUNION
7 авг 2023
:
GLENN HUGHES: «Мы все хотим, чтобы BLACK COUNTRY COMMUNION гастролировала»
3 авг 2023
:
9/10 BLACK COUNTRY COMMUNION
30 июн 2023
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет зимой
5 июн 2023
:
BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи
26 мар 2023
:
BLACK COUNTRY COMMUNION анонсировали новое шоу
6 окт 2022
:
BLACK COUNTRY COMMUNION планируют выпустить альбом в 2023 году
4 авг 2021
:
Винилы BLACK COUNTRY COMMUNION выйдут осенью
14 окт 2020
:
BLACK COUNTRY COMMUNION планируют работу над альбомом
14 июл 2020
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION появится не раньше 2022 года
28 авг 2019
:
BLACK COUNTRY COMMUNION запишут альбом в 2021 году
4 июл 2018
:
BLACK COUNTRY COMMUNION вернутся в студию зимой
12 фев 2018
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
9 фев 2018
:
Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION
15 янв 2018
:
Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION
12 янв 2018
:
Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
21 ноя 2017
:
Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION
14 ноя 2017
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
24 окт 2017
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
23 авг 2017
:
Рассказ о создании альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
2 авг 2017
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
31 июл 2017
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью
24 июл 2017
:
GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»
11 апр 2017
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью
5 янв 2017
:
BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи
16 сен 2016
:
GLENN HUGHES не знает, поедет ли BLACK COUNTRY COMMUNION в тур
6 сен 2016
:
GLENN HUGHES и JOE BONAMASSA начали работу над альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION
28 июн 2016
:
GLENN HUGHES о возрождении BLACK COUNTRY COMMUNION
12 май 2016
:
JASON BONHAM рад возвращению BLACK COUNTRY COMMUNION
21 апр 2016
:
BLACK COUNTRY COMMUNION возвращаются
24 мар 2013
:
BLACK COUNTRY COMMUNION распались
14 мар 2013
:
JOE BONAMASSA: 'Мне хватило' BLACK COUNTRY COMMUNION
25 дек 2012
:
Glenn Hughes о будущем BLACK COUNTRY COMMUNION
4 ноя 2012
:
BONAMASSA коллеге по BLACK COUNTRY COMMUNION: "ему нужно опомниться и посмотреть по сторонам'
30 окт 2012
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION доступен для прослушивания
20 сен 2012
:
Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION
25 авг 2012
:
Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
17 авг 2012
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в октябре
8 июн 2012
:
BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над новым альбомом в этот уикэнд
7 фев 2012
:
Детали концертного релиза BLACK COUNTRY COMMUNION
4 янв 2012
:
BLACK COUNTRY COMMUNION начнут запись в июне
22 окт 2011
:
Фрагмент нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION
4 сен 2011
:
Детали DVD BLACK COUNTRY COMMUNION
1 сен 2011
:
Трейлер нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION
24 авг 2011
:
Качественное видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
29 июн 2011
:
BLACK COUNTRY COMMUNION выпустят Blu-ray в октябре
7 июн 2011
:
Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION
7 май 2011
:
Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION
15 апр 2011
:
GLENN HUGHES исполнил новый трек BLACK COUNTRY COMMUNION на радио
31 мар 2011
:
Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
23 мар 2011
:
Трек-лист нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
18 мар 2011
:
Название и дата выхода нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
24 фев 2011
:
Два концертных трека от BLACK COUNTRY COMMUNION
12 янв 2011
:
Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в июне
2 янв 2011
:
Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
28 окт 2010
:
BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над вторым альбом в январе
22 сен 2010
:
Первый концерт BLACK COUNTRY COMMUNION
16 авг 2010
:
Доступен первый сингл BLACK COUNTRY COMMUNION
28 июл 2010
:
Дебют BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в трех видах
8 июл 2010
:
Обложка дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
10 июн 2010
:
Детали дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION
1 июн 2010
:
HUGHES, BONHAM, BONAMASSA, SHERINIAN назвали свою группу BLACK COUNTRY COMMUNION
17 апр 2010
:
BONAMASSA гордится быть в супергруппе с BONHAMом и HUGHESом
21 мар 2010
:
HUGHES, BONHAM, SHERINIAN, BONAMASSA дебютировали с концертом
16 мар 2010
:
BLACK COUNTRY планируют сменить название
20 янв 2010
:
BLACK COUNTRY закончат работу над дебютным альбомом в апреле
14 янв 2010
:
Jason Bonham объединил усилия с Glenn'ом Hughes'ом в BLACK COUNTRY
сегодня
Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION
Профессиональное видео полного выступления BLACK COUNTRY COMMUNION, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже.
http://www.bccommunion.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 137
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет