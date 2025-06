сегодня



Новое видео BLACKBRIAR



“Harpy”, новое видео BLACKBRIAR, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома A Thousand Little Deaths:



“Bluebeard’s Chamber”

“The Hermit And The Lover”

“The Fossilized Widow”

“My Lonely Crusade”

“Floriography”

“The Catastrophe That Is Us”

“A Last Sigh Of Bliss”

“Green Light Across The Bay”

“I Buried Us”

“Harpy”







