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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 130
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 130
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 57
[= ||| все новости группы



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The Sword

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22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE SWORD

14 ноя 2024 : 		 THE SWORD исполняют JETHRO TULL

22 окт 2022 : 		 THE SWORD всё

15 янв 2021 : 		 Карантинное видео от THE SWORD

8 авг 2020 : 		 Кавер-версия RUSH от THE SWORD

31 июл 2020 : 		 Карантинное видео от THE SWORD

24 июл 2020 : 		 Кавер-версия T-REX от THE SWORD

4 май 2020 : 		 Кавер-версия KISS от THE SWORD

11 апр 2020 : 		 THE SWORD готовят компиляцию

25 мар 2018 : 		 Новое видео THE SWORD

23 мар 2018 : 		 Видео с выступления THE SWORD

16 мар 2018 : 		 Концерт THE SWORD в прямом эфире

23 фев 2018 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

28 янв 2018 : 		 Новая песня THE SWORD

12 окт 2017 : 		 THE SWORD приступили к записи

1 авг 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

7 июн 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

8 апр 2017 : 		 Концертный релиз THE SWORD выйдет весной

12 авг 2016 : 		 THE SWORD в акустике

12 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста THE SWORD

15 апр 2016 : 		 THE SWORD выпустят винил с госпелом

28 окт 2015 : 		 THE SWORD выпустят винил

11 авг 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

31 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

24 июл 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на виниле
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|||| 22 июн 2025

Профессиональное видео полного выступления THE SWORD



zoom
Профессиональное видео полного выступления THE SWORD, состоявшегося в рамках Freak Valley Festival 2025, доступно для просмотра ниже.




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