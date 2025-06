сегодня



Новая песня HEADSTONES



"Daylight Lightning", новая песня группы HEADSTONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Burn All The Ships, выход которого запланирован на 19 сентября на Dine Alone Records:



“Put That Car In Drive”

“Decades”

“Daylight Lightning”

“An Effort To Forget” (feat. Emily Haines)

“City Of Ghosts”

“Details”

“Navigate” (feat. City and Colour)

“Unnatural Causes”

“Damned”







