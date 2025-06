все новости группы







Mortual

?

-

-





23 июн 2025 : Новая песня MORTUAL



сегодня



Новая песня MORTUAL



“Skeletal Vortex”, новая песня MORTUAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Altar Of Brutality, релиз которого намечен на четвертое июля на LP, CD и MC на Nuclear Winter Records:



“Mortuary Rites”

“Necromancy Ritual”

“Divine Monstrosity”

“Dominion Of Eternal Blasphemy”

“Fiendish Visions”

“Skeletal Vortex”

“Altar Of Brutality”

“Ecstasy Of Death”







+0 -0



просмотров: 30