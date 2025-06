сегодня



Новое видео RUST N’ RAGE



“One For All (All For One)”, новое видео RUST N’ RAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of Yesterday, релиз которого намечен на 22 августа на Frontiers Music Srl:



“One For All (All For One)”

“Songs Of Yesterday”

“Just Like Brothers”

“Hey Jane”

“Gone But Never Forgotten”

“Rollin’ Till The Morning”

“Open Fire”

“I Am The One”

“Gave It All I Got”

“Fire It Up”







+0 -0



просмотров: 133