сегодня



LEATHERWOLF отметят юбилей дебюта



LEATHERWOLF по случаю 40-летия дебютного альбома Endangered Species, выпустят специальную версию, которая будет доступна на CD и в цифровом варианте с расширенным буклетом:



“Spiter”

“Endangered Species”

“Tonight’s The Night”

“The Hook”

“Season Of The Witch”

“Off The Track”

“Kill And Kill Again”

“Vagrant”

“Leatherwolf” http://www.leatherwolfmetal.com/ ‎





+1 -0



просмотров: 79