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Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
[= ||| все новости группы



*

Opeth

*



23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

5 июн 2025 : 		 Новое видео OPETH

20 апр 2025 : 		 Вокалист OPETH о развитии коллектива

15 апр 2025 : 		 Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме

29 мар 2025 : 		 OPETH взяли GRAMMIS

24 мар 2025 : 		 Гитарист OPETH планирует сольный альбом

14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON

8 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о решении использовать экстремальный вокал на новой пластинке

5 окт 2024 : 		 Юбилейный винил OPETH выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке
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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления OPETH



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Профессиональное видео полного выступления OPETH, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop 2025, доступно для просмотра ниже.




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