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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Soulfly

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23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY
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Профессиональное видео полного выступления SOULFLY



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Профессиональное видео полного выступления SOULFLY, состоявшегося в рамках фестиваля Graspop 2025, доступно для просмотра ниже.




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23 июн 2025
J
Jok3r
Ничего себе как схуднул Макс
23 июн 2025
father
Jok3r, Готовится к реюниону Сепы:)
23 июн 2025
gravitgroove
В каком-то веке гитару кавалеры стало слышно, кажись, не пердела так года так с 2003 на Montreux Jazz festival.
Даже не верится что 20 с хером лет прошло!
23 июн 2025
Orgik
По-моему охуенно. Даже скачал, послухаю целиком после работы и на пробежке. 

















просмотров: 399





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