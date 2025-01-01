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У UGLY KID JOE почти готов альбом



Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane и гитарист Klaus Eichstadt поговорили с Graspop и на вопрос о том, как дела с новым альбомом, они сказали:



Crane: «Мы по сути закончили запись с Dave Fortman, сейчас его сводят... Так что скажу, что меньше чем за год выйдет новая пластинка. И потом надеюсь, будут классные концерты, а мы представим новый материал».



Klaus: «Да, альбом почти готов, лишь несколько небольших правок и свести 5-7 новых песен и потом все будет готово».







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