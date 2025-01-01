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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 132
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 85
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Ugly Kid Joe

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12 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

26 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления UGLY KID JOE

9 авг 2024 : 		 ANDREAS KISSER и UGLY KID JOE почтили память Лемми

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14 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON присоединился на сцене к UGLY KID JOE

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30 окт 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

28 сен 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

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22 июл 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

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26 янв 2022 : 		 Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST

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9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от UGLY KID JOE

19 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE
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У UGLY KID JOE почти готов альбом



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Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane и гитарист Klaus Eichstadt поговорили с Graspop и на вопрос о том, как дела с новым альбомом, они сказали:

Crane: «Мы по сути закончили запись с Dave Fortman, сейчас его сводят... Так что скажу, что меньше чем за год выйдет новая пластинка. И потом надеюсь, будут классные концерты, а мы представим новый материал».

Klaus: «Да, альбом почти готов, лишь несколько небольших правок и свести 5-7 новых песен и потом все будет готово».




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