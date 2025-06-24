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CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл



CLAWFINGER опубликовали следующее сообщение:



«Так, так, так... Смотрите, кто это снова подписал контракт, всего через 32 года после первого. Да, это правда: мы официально подписали контракт с лейблом Perception — подразделением Reigning Phoenix Music.



Понимаем ли мы теперь, как работает музыкальный бизнес? Абсолютно нет. Знаем ли мы, будет ли это блестящим шагом или прекрасным заблуждением? Тоже нет. Является ли индустрия все еще непостоянным зверем, который пожирает молодых и выплевывает винил? Естественно. Но рады ли мы, что в очередной раз попали в ловушку? Можете не сомневаться, ностальгирующее маленькое сердце — да.



За новые мелодии, старые привычки и совершение тех же ошибок... но в лучшем окружении.



Скоро выйдет новая песня. Sc*m».





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