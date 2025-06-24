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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 141
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 90
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Новое видео LIV SIN 58
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Clawfinger

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22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

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28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала

10 окт 2005 : 		 CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD

16 авг 2005 : 		 CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома

28 июл 2005 : 		 CLAWFINGER подписались на NUCLEAR BLAST RECORDS

15 июн 2005 : 		 CLAWFINGER: закончили запись нового альбома
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CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл



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CLAWFINGER опубликовали следующее сообщение:

«Так, так, так... Смотрите, кто это снова подписал контракт, всего через 32 года после первого. Да, это правда: мы официально подписали контракт с лейблом Perception — подразделением Reigning Phoenix Music.

Понимаем ли мы теперь, как работает музыкальный бизнес? Абсолютно нет. Знаем ли мы, будет ли это блестящим шагом или прекрасным заблуждением? Тоже нет. Является ли индустрия все еще непостоянным зверем, который пожирает молодых и выплевывает винил? Естественно. Но рады ли мы, что в очередной раз попали в ловушку? Можете не сомневаться, ностальгирующее маленькое сердце — да.

За новые мелодии, старые привычки и совершение тех же ошибок... но в лучшем окружении.

Скоро выйдет новая песня. Sc*m».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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24 июн 2025
Corpsegrinder04
Скоро выйдет новая песня. Скам.
Ну это если кто не понял.
А лучше бы Ниггера перезаписали в контексте BLM.
24 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, Им и тогда головняка хватило с этой песней)
Офигенная группа
24 июн 2025
N
Nepalcev
Понабрались у попсы, синглами пуляются раз в три года, "зайдёт-не зайдёт???"
Альбум давай!!!))) 

















просмотров: 249





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